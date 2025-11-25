Lesen mit tiun
Der Schweizer Heimatschutz engagiert sich seit 1905 für den Schutz und die verantwortungsvolle Entwicklung der gebauten Umwelt. Wir setzen alles daran, Ortsbilder und Lebensräume in ihrer historischen Tiefe sichtbar zu machen und ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern. Als gesamtschweizerische Organisation im Dienste der Zivilgesellschaft mit rund 27 000 Mitgliedern und Gönner:innen arbeiten wir in einem Netzwerk von 25 kantonalen Sektionen. Unser rund 20-köpfiges Team bringt Kompetenz und Leidenschaft ein, um die Baukultur der Schweiz zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Ab 1. März 2026 oder nach Vereinbarung suchen wir eine:n

Verantwortliche:n für den Wakkerpreis (60%)

Koordination und Kommunikation rund um die renommierte Auszeichnung des Schweizer Heimatschutzes

 

Ihr Profil

  • Hochschulabschluss in Architektur, Denkmalpflege, Städtebau oder Raumplanung
  • Erfahrung im Projektmanagement und in der Organisation komplexer Abläufe
  • Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise und hohe Teamorientierung
  • Stilsichere Kommunikation in einer Landessprache sowie sehr gute Kenntnisse in mindestens einer weiteren

 

Ihre Aufgaben

  • Sekretariat und Administration der Fachkommission inkl. Budgetverantwortung
  • Aufbereitung von fachlichen Grundlagen
  • Verantwortung für die Wakkerpreispublikation (von Konzeption bis Drucklegung)
  • Koordination der Öffentlichkeits- und Medienarbeit
  • Organisation der Preisverleihung in Zusammenarbeit mit der Preisträgergemeinde
  • Ausbau und Pflege des Fachnetzwerks
  • Aufbau von Partnerschaften und Umsetzung von Fundraising-Massnahmen

 

Wir bieten

Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem engagierten Team, zeitgemässe Arbeitsbedingungen inkl. Homeoffice und einen inspirierenden Arbeitsort in der Villa Patumbah in Zürich.

 

Bewerbung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15. Dezember 2025 an wakkerpreis@heimatschutz.ch (PDF-Format).

Regula Steinmann, Leiterin Baukultur: 044 254 57 05 / regula.steinmann@heimatschutz.ch beantwortet gerne ihre Fragen.

Die Gespräche finden im Januar 2026 statt.

 

www.heimatschutz.ch

