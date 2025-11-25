Ab 1. März 2026 oder nach Vereinbarung suchen wir eine:n
Verantwortliche:n für den Wakkerpreis (60%)
Koordination und Kommunikation rund um die renommierte Auszeichnung des Schweizer Heimatschutzes
Ihr Profil
- Hochschulabschluss in Architektur, Denkmalpflege, Städtebau oder Raumplanung
- Erfahrung im Projektmanagement und in der Organisation komplexer Abläufe
- Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise und hohe Teamorientierung
- Stilsichere Kommunikation in einer Landessprache sowie sehr gute Kenntnisse in mindestens einer weiteren
Ihre Aufgaben
- Sekretariat und Administration der Fachkommission inkl. Budgetverantwortung
- Aufbereitung von fachlichen Grundlagen
- Verantwortung für die Wakkerpreispublikation (von Konzeption bis Drucklegung)
- Koordination der Öffentlichkeits- und Medienarbeit
- Organisation der Preisverleihung in Zusammenarbeit mit der Preisträgergemeinde
- Ausbau und Pflege des Fachnetzwerks
- Aufbau von Partnerschaften und Umsetzung von Fundraising-Massnahmen
Wir bieten
Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem engagierten Team, zeitgemässe Arbeitsbedingungen inkl. Homeoffice und einen inspirierenden Arbeitsort in der Villa Patumbah in Zürich.
Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15. Dezember 2025 an wakkerpreis@heimatschutz.ch (PDF-Format).
Regula Steinmann, Leiterin Baukultur: 044 254 57 05 / regula.steinmann@heimatschutz.ch beantwortet gerne ihre Fragen.
Die Gespräche finden im Januar 2026 statt.