Die OST - Ostschweizer Fachhochschule ist eine interkantonale und interstaatliche Fachhochschule mit Standorten in Buchs, Rapperswil-Jona und St.Gallen. Mit exzellenten Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Weiterbildungen auf der Höhe der Zeit bilden wir zukunftsorientierte Fach- und Führungskräfte aus. Im Bereich der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen gehören wir national zu den führenden Institutionen.



Der Bachelorstudiengang Landschaftsarchitektur ist der einzige in der Deutschschweiz und bildet seine Studierenden umfassend in allen Fachdisziplinen der Landschaftsarchitektur aus. Wir suchen per 1. Januar 2024 Sie als

Studiengangsleiter/in Bachelor of Science in Landschaftsarchitektur (80-100%)

Der Studiengang Landschaftsarchitektur gehört zum Departement Architektur, Bau, Landschaft, Raum. Als Studiengangleiter/in sind Sie Mitglied der Departementsleitung und in Lehre, Forschung & Entwicklung oder Dienstleistungen tätig. Ihre Aufgaben: Sie stellen eine qualitativ hochstehende Lehre und die kontinuierliche Entwicklung der Qualität der Lehre im Studiengang sicher

Sie positionieren den Studiengang im Markt und gegenüber den Anspruchsgruppen

Sie sind verantwortlich für die Umsetzung des Ziels des Studiengangs und dessen inhaltliche, personelle, finanzielle und organisatorische Führung

Sie vertreten den Studiengang in relevanten Gremien innerhalb und ausserhalb der Hochschule

Sie sind in der Lehre auf Bachelor- und Masterstufe tätig

Sie engagieren sich in angewandter Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen Bei entsprechendem Leistungsausweis in Lehre und angewandter Forschung & Entwicklung ist eine Wahl zur Professorin oder zum Professor möglich. Ihre Qualifikation: Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Landschaftsarchitektur oder Landschaftsplanung, vorzugsweise mit Promotion

Sie verfügen über langjährige Berufserfahrung im Bereich Landschaftsarchitektur /-planung, vorzugsweise mit Schwerpunkt Landschaftskultur

Sie haben Freude am Umgang mit Studierenden

Sie sind eine offene und überzeugende Persönlichkeit mit starken Kommunikationskompetenzen

Sie sind erfahren in der Führung von Teams

Sie besitzen Lehrerfahrung und eine didaktische Befähigung

Sie bringen Erfahrungen in angewandter Forschung & Entwicklung mit Wir bieten: Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in interdisziplinären Lehr- und Forschungsteams am Departement Architektur, Bau, Landschaft, Raum

Freiraum für Ihre persönliche Initiative sowie Unterstützung bei Ihrer fachlichen und didaktischen Weiterentwicklung

Ein dynamisches Umfeld mit moderner Infrastruktur auf dem Campus Rapperswil-Jona der OST in zentraler Lage direkt am Zürichsee und beim Bahnhof Rapperswil Haben wir Ihr Interesse geweckt und verfügen Sie über die gewünschte Qualifikation? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 17. April 2023 über unser Online-Tool (jobs-ost.ch). Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Departementsleiterin Prof. Dr. Margit Mönnecke, margit.moennecke@ost.ch, 058 257 44 01.