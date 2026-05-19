Die ZHAW sucht per 1. September 2026 oder nach Vereinbarung eine

Zu Ihren Aufgaben gehören die Planung, Organisation und Durchführung des Lehrangebots sowie die Koordination der Dozierenden und des Studienbetriebs. Darüber hinaus sind Sie für die Weiterentwicklung und Aktualisierung der Studienprogramme verantwortlich.

Aufgaben

Planung, Durchführung und Sicherstellung der Studienangebote auf Stufe Bachelor und Master gemäss Curriculum und deren Qualitätssicherung

Personalführung inkl. Planung und Rekrutierung

Finanzverantwortung des Studiengangs

Präsenz vor Ort und Vertretung des Departements in Arbeitskommissionen u.ä.

Profil

Abgeschlossenes Architekturstudium und langjährige Praxiserfahrung in führender Position mit sehr guter Vernetzung in der Bauwelt

Erfahrung in der Lehre und Führungsposition im Hochschulwesen

Ausgewiesene Forschungskompetenzen von Vorteil

Ausgezeichnete Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten

Didaktische Kompetenz

Dafür stehen wir

Die ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist mit über 14'000 Studierenden und über 11'000 Weiterbildungsteilnehmenden sowie mit rund 3'700 Mitarbeitenden eine der grössten Mehrsparten-Fachhochschulen der Schweiz.



Das Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen bietet Bachelor- und Masterstudiengänge an und gehört zu den traditionsreichsten und gleichzeitig innovativsten Ausbildungsstätten dieser Art in der Schweiz. Gemäss seinem gesetzlichen Auftrag erbringt es Leistungen der Lehre, der Forschung und Entwicklung und der Weiterbildung sowie Dienstleistungen für Dritte. Wir bieten Ihnen eine spannende, vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem abwechslungsreichen Umfeld. Der Arbeitsplatz befindet sich zentral gelegen in der Halle 180 am Sitz der Schule in Winterthur.



Bitte beachten Sie, dass wir ausschliesslich Bewerbungen über die Online-Plattform berücksichtigen.



Die ZHAW setzt sich für geschlechtergemischte und diverse Teams ein, um Gleichstellung, Vielfalt und Innovation zu fördern.

Das bieten wir an

Wir bieten hochschulgerechte Arbeits- und Anstellungsbedingungen an und fördern aktiv die Personalentwicklung unserer Mitarbeitenden und Führungspersonen. Eine detaillierte Beschreibung der Vorteile ist auf der Webseite «Arbeiten an der ZHAW» zu finden.

Kontakt

Beat Waeber

Leitung Lehre Bachelor und Master

beat.waeber@zhaw.ch

Jasmin Strobel

Recruiting Manager

jasmin.strobel@zhaw.ch