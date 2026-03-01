Die Felix Partner Architektur AG sucht eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit operativer Stärke in der Projektabwicklung, welche die fachliche und organisatorische Gesamtverantwortung des Standorts Zürich übernimmt.

ARCHITEKTUR BRAUCHT MACHER.

Für unseren Standort Zürich suchen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit operativer Stärke in der Projektabwicklung. Du übernimmst die fachliche und organisatorische Gesamtverantwortung des Standorts, führst das Architekturteam und gewährleistest Qualität sowie Kosten-und Terminsicherheit über alle Projekte hinweg.

FELIX PARTNER steht für ganzheitliche Lösungen über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Wir vereinen Ästhetik und Ökonomie auf höchstem Niveau, erkennen Chancen, reagieren vorausschauend und setzen innovative Konzepte konsequent um. Unser Anspruch: nachhaltige Werte schaffen, Erwartungen übertreffen und Potenziale entfalten.

DEINE VERANTWORTUNG

Fachliche, organisatorische und wirtschaftliche Gesamtleitung des Standorts Zürich

Ressourcenplanung, Kapazitätssteuerung und Qualitätssicherung über sämtliche Projekte hinweg

Begleitung von Ausführung, Baumanagement und Inbetriebnahme

Fachliche und personelle Führung des Architekturteams

Sicherstellung der Einhaltung interner Standards und SIA-Vorgaben

Kontrolle von Planungsqualität, Bewilligungsverfahren und Ausführungsreife

Ansprechpartner für Bauherrschaften, Behörden und Fachstellen

Sicherstellung baurechtlicher und normativer Konformität

DEINE KOMPETENZEN

Abgeschlossenes Architekturstudium ETH/FH oder gleichwertig

Unternehmerisches Denken und Führungserfahrung in KMU

Mehrjährige Erfahrung als Projektleiter:in in der Schweiz

Sehr gute Kenntnisse der SIA-Normen (insbesondere SIA 102)

Fundierte Erfahrung in Ausführungsplanung und Realisierung

Sicherheit in Kostenplanung, Terminsteuerung und Werkvertragswesen

Strukturierte, pragmatische leistungsorientierte Umsetzungskompetenz

UNSERE ARBEITSWELT

Ein interdisziplinäres Umfeld zwischen Projektentwicklung, Architektur und Design

Raum für Eigeninitiative und Verantwortung

Projekte mit gestalterischer Qualität und gesellschaftlicher Relevanz

Ein engagiertes Team mit Sinn für Qualität und Kultur

4,5-Tagewoche bei 100 %-Pensum

Attraktiver, zentrumsnaher Arbeitsplatz in Zürich

ARBEITSORT

Felix Partner Architektur AG

Forchstrasse 59

8032 Zürich

BEWERBUNG

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an Peter Felix unter info@felixpartner.com. Betreff: Standortleitung Zürich