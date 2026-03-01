Standortleitung Zürich (100%)
ARCHITEKTUR BRAUCHT MACHER.
Für unseren Standort Zürich suchen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit operativer Stärke in der Projektabwicklung. Du übernimmst die fachliche und organisatorische Gesamtverantwortung des Standorts, führst das Architekturteam und gewährleistest Qualität sowie Kosten-und Terminsicherheit über alle Projekte hinweg.
FELIX PARTNER steht für ganzheitliche Lösungen über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Wir vereinen Ästhetik und Ökonomie auf höchstem Niveau, erkennen Chancen, reagieren vorausschauend und setzen innovative Konzepte konsequent um. Unser Anspruch: nachhaltige Werte schaffen, Erwartungen übertreffen und Potenziale entfalten.
DEINE VERANTWORTUNG
- Fachliche, organisatorische und wirtschaftliche Gesamtleitung des Standorts Zürich
- Ressourcenplanung, Kapazitätssteuerung und Qualitätssicherung über sämtliche Projekte hinweg
- Begleitung von Ausführung, Baumanagement und Inbetriebnahme
- Fachliche und personelle Führung des Architekturteams
- Sicherstellung der Einhaltung interner Standards und SIA-Vorgaben
- Kontrolle von Planungsqualität, Bewilligungsverfahren und Ausführungsreife
- Ansprechpartner für Bauherrschaften, Behörden und Fachstellen
- Sicherstellung baurechtlicher und normativer Konformität
DEINE KOMPETENZEN
- Abgeschlossenes Architekturstudium ETH/FH oder gleichwertig
- Unternehmerisches Denken und Führungserfahrung in KMU
- Mehrjährige Erfahrung als Projektleiter:in in der Schweiz
- Sehr gute Kenntnisse der SIA-Normen (insbesondere SIA 102)
- Fundierte Erfahrung in Ausführungsplanung und Realisierung
- Sicherheit in Kostenplanung, Terminsteuerung und Werkvertragswesen
- Strukturierte, pragmatische leistungsorientierte Umsetzungskompetenz
UNSERE ARBEITSWELT
- Ein interdisziplinäres Umfeld zwischen Projektentwicklung, Architektur und Design
- Raum für Eigeninitiative und Verantwortung
- Projekte mit gestalterischer Qualität und gesellschaftlicher Relevanz
- Ein engagiertes Team mit Sinn für Qualität und Kultur
- 4,5-Tagewoche bei 100 %-Pensum
- Attraktiver, zentrumsnaher Arbeitsplatz in Zürich
ARBEITSORT
Felix Partner Architektur AG
Forchstrasse 59
8032 Zürich
BEWERBUNG
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an Peter Felix unter info@felixpartner.com. Betreff: Standortleitung Zürich