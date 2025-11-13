1900 Mitarbeitende, 1200 Lehrpersonen und über 60 Lernende in 12 Berufen: Die Stadt Luzern ist eine der grössten Arbeitgeberinnen der Region – und gleichzeitig nahbar und sympathisch. Gemeinsam engagieren wir uns für die Stadt und die Bevölkerung. Dabei bieten wir viel Gestaltungsspielraum und leben ein unkompliziertes Miteinander. Wir fördern mobiles Arbeiten sowie die interne und externe Weiterbildung. Und: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns ein Kernanliegen.

Ressortleitung städtebauliche Prozesse und Gestaltungspläne (80%)

Eintritt: 1. Januar 2026 oder nach Vereinbarung Bist du die treibende Kraft, die unsere städtebauliche Entwicklung vorantreibt? Wir freuen uns auf eine erfahrene Führungs- und Fachperson, die komplexe Planungsprozesse koordiniert, Städtebauliche Projekte leitet und interdisziplinär mit verschiedenen Fachstellen zusammenarbeitet. Deine Aufgaben Du berätst Bauherrschaften und Architekturbüros bei ihren Projektentwicklungen.

Du setzt dich zusammen mit deinem Team für eine aktive Gesamtkoordination in komplexen Planungsprozessen ein und bringst damit Projekte zielgerichtet voran.

Du bist für die operative und personelle Leitung des Ressorts verantwortlich.

Du leitest zusammen mit deinem Team städtebauliche Projekte wie z.B. die Erarbeitung eines Hochhausleitfadens.

Du übernimmst Einsitze in Fachgremien und Juries und vertrittst die städtischen Anliegen effektiv.

Du sorgst im Bereich Gestaltungspläne für eine einheitliche Bearbeitung und eine hohe inhaltliche und prozessuale Qualität.

Du arbeitest interdisziplinär mit verschiedenen Fachstellen der Stadt Luzern zusammen Dein Profil Die städtebauliche Weiterentwicklung der Stadt Luzern liegt dir am Herzen.

Du bringst einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in Architektur und/oder Städtebau mit.

Du hast Erfahrung in interdisziplinären Planungsprozessen.

Du bringst Führungserfahrung mit, um einen neu zu etablierenden Fachbereich mit Energie, Professionalität und Freude zu entwickeln und zu leiten.

Du bist eine kommunikationsstarke und teamorientierte Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz, der die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen und Fachbereichen Freude bereitet.

Du zeichnest dich durch gute organisatorische Fähigkeiten sowie ein stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift aus. Wir als Abteilung Städtebau begleiten und koordinieren Planungs- und Bauvorhaben im Hochbau und in der Stadtraumgestaltung zusammen mit Grundeigentümerschaften und Planenden von der Planung bis zur Bewilligung. Wir erstellen Gestaltungspläne, erarbeiten städtebauliche Leitlinien und fördern eine qualitätsvolle, nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Stadt. Kontakt

Pascal Hunkeler

Stadtarchitekt / Leiter Städtebau

041 208 85 61 Link zur Bewerbungsseite