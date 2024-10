Hochparterre berichtet über die gestaltete Umwelt in der Schweiz. Ziel ist es dabei, diese Umwelt lebenswerter und schöner, also besser zu machen. Wir sind seit 35 Jahren unabhängig und stehen für kritischen und unterhaltsamen Journalismus.



Weil der jetzige Stelleninhaber zu einem Forschungsprojekt der ETH wechselt, suchen wir per 1. Februar oder nach Vereinbarung:

Redaktor*in bei Hochparterre Wettbewerbe (50%)

Deine Aufgaben

Du schreibst Kommentare und verfasst Hintergrundartikel zum aktuellen Wettbewerbswesen und zur Architekturszene der Schweiz. Zusammen mit einer Gestalterin und einem Redaktionskollegen bist du verantwortlich für die Fachzeitschrift «Hochparterre Wettbewerbe». Du schreibst Beiträge für Heft und Webseite, schmiedest Konzepte für Projekte und Veranstaltungen und arbeitest mit an der digitalen Transformation und dem neuen Auftritt von «Hochparterre Wettbewerbe». Dein Profil

Du hast Architektur studiert und interessierst dich für das Wettbewerbswesen in der Schweiz. Du kennst dich in der Architekturwelt gut aus und scheust dich nicht, eine eigene Meinung zu vertreten. Du bist sprachlich stark und kannst Architekturprojekte schnell erfassen und einordnen. Du hast ein Gespür für Geschichten, relevante Themen und recherchierst engagiert die Hintergründe. Du arbeitest selbständig und eigenverantwortlich. Unser Angebot

Wir bieten eine abwechslungsreiche, kreative Arbeit in einem unabhängigen Medienunternehmen. Wir sind ein lebhaftes Team mit einem soziokratischen Organisationsmodell und einer Kooperationshaltung, die auf Transparenz und Wertschätzung setzt. Wir arbeiten nach unseren publizistischen Leitlinien. Bei Hochparterre verdienen alle gleich viel, am Ende des Jahres wird der Gewinn nach Lohnprozenten paritätisch geteilt. Wir freuen uns auf deine Bewerbung (Direktbewerbungen bevorzugt) mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und zwei Textproben bis 29. November an: verlag@hochparterre.ch oder Hochparterre AG, Ausstellungsstrasse 25, 8005 Zürich Weitere Auskünfte gibt Ivo Bösch, Telefon 044 444 28 84 oder 079 820 57 43.