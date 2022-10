Hünenberg ist mit rund 8'900 Einwohnerinnen und Einwohnern eine mittelgrosse Gemeinde im Kanton Zug. Aktuell ist die Gemeinde in die zweite Phase der Ortsplanungsrevision gestartet, welche diverse spannende Aufgaben für den Bereich Raumplanung mit sich bringt.

Ihre Aufgaben:

– Projektleitung bei raumplanerischen Vorhaben inkl. Beteiligungsverfahren (Richt- und Nutzungsplanung, Sondernutzungsplanung, informelle Planungen wie städtebauliche und freiräumliche Konzepte, Umsetzung der Raumentwicklungskonzeptes 2040 etc.)

– Unterstützung bei der Ortsplanungsrevision (Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung)

– Verfassen von Mitberichten und Stellungnahmen

– Verfassen von Anträgen an die Bau- und Planungskommission, den Gemeinderat und an die Gemeindeversammlung bzw. für Urnenabstimmungen

– Beratung von Bauherrschaften/Grundeigentümerschaften, Fachplanenden und weiteren Anspruchgruppen

Ihr Profil:

– Abschluss Fachhochschul- oder Hochschulstudium in Raumplanung oder fundierte Praxiskenntnisse in raumplanerischen Prozessen, einige Jahre Berufserfahrung von Vorteil

– Organisations- und Verhandlungskompetenzen

– Kommunikations- und Teamfähigkeit

– Freude am Kontakt mit Menschen in einem politischen Umfeld

– Sehr gute EDV-Kenntnisse

Ihre Zukunft:

Abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und selbstständige Tätigkeit in einem aufgestellten Team, moderne Infrastruktur, zeitgemässe Anstellungsbedingungen, angenehmes Arbeitsklima.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Jean-Claude Wenger, Leiter Bau und Planung, Telefon 041 784 44 32.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung bis 12. November 2022 unter www.huenenberg.ch/stellen.