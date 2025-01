Die Stadt Luzern plant die Projektierungsphase für das Neue Luzerner Theater.



Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Luzerner Theaters und dem Architektur- und Planungsteam will die Stadt Luzern, in Zusammenarbeit mit der Projektierungsgesellschaft als Partnerin, das Projekt «überall» in den nächsten zwei Jahren zur Ausführungsreife bringen.



Aus diesem Grund sucht die Stadt Luzern – vorbehältlich der Volksabstimmung vom 9. Februar 2025 – auf mindestens 2 Jahre befristet eine*n

Projektmanager*in Neues Luzerner Theater (80 bis 100%)

Aufgaben Sie übernehmen die Gesamtkoordination des Projekts «überall» inkl. Umzonungsverfahren sowie im Rahmen der Projektierung die Koordination der Zusammenarbeit zwischen der Bauherrenvertretung und dem Architekturteam, die das Siegerprojekt weiterentwickeln und zur Ausführungsreife bringen.



Sie sind verantwortlich für die Schnittstelle im eigentlichen Planungsprozess zwischen Bauherrenvertretung, Architekt*innen und Fachplaner*innen sowie den künftigen Nutzenden.



Die politischen und kommunikativen Prozesse innerhalb der Stadtverwaltung, mit dem Parlament, mit der Projektierungsgesellschaft und den verschiedenen Anspruchsgruppen liegen in Ihrer Verantwortung.



Sie koordinieren weitere städtische Projekte innerhalb der Stadtverwaltung, in Abstimmung mit den verschiedenen Beteiligten.

Profil Sie sind eine vernetzt denkende Person mit sehr guten Management- und Organisationsfähigkeiten.



Sie bringen Kenntnisse und Erfahrung in interdisziplinären Planungsprozessen, Arealentwicklungen, im Baumanagement sowie in der Kommunikation mit entsprechender Ausbildung auf Masterstufe mit.



Sie besitzen ein hohes Mass an eigenverantwortlichem und selbstständigem Handeln und die Fähigkeit, eigene Ideen einzubringen.



Sie sind fähig, für anspruchsvolle Aufgabenstellungen tragfähige und erfolgreiche Lösungswege zu entwickeln und umzusetzen.



Sie haben Interesse an Kultur, Politik und Gesellschaft der Stadt Luzern.



Von Vorteil bringen Sie Verwaltungserfahrung sowie Verständnis für politische Prozesse und Abläufe mit.

Weiteres zur Stelle Die Stelle ist in der Baudirektion beim Stadtarchitekten angegliedert. Die stelleninhabende Person arbeitet im Auftrag des Stadtpräsidenten und ist mit ihm im engen fachlichen Austausch. Weitere Informationen zum Neuen Luzerner Theater finden Sie unter folgendem Link. Stadt Luzern – Neues Luzerner Theater Kontakt Beat Züsli

Stadtpräsident

041 208 82 45 Pascal Hunkeler

Stadtarchitekt

041 208 85 61 Arbeitsort Stadthaus Luzern

Hirschengraben 17

6002 Luzern

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis am 11. Februar 2025 über folgenden Link Projektmanager*in Neues Luzerner Theater (80 bis 100 %) - Bewerbung | Rekrutierungstool Stadt Luzern