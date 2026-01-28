Abo
Projektleitung Architektur (100%)

Wir sind ein etabliertes, mittelgrosses Architekturbüro in Zürich Wipkingen und haben unseren Projektschwerpunkt in Infrastrukturprojekten, öffentlichem Raum und Städtebau (www.10zu8.ch).

Für die Projektleitung öffentlicher Planungs- und Bauvorhaben suchen wir eine engagierte und teamorientierte Persönlichkeit. Es erwartet sie ein vielseitiges Projektspektrum und ein angenehmes Arbeitsumfeld mit guten Arbeitsbedingungen.

Wir freuen uns auf eine Person, welche die ihr anvertrauten Aufgaben mit Freude, Zuverlässigkeit und Sorgfalt selbstständig umzusetzen vermag. Idealerweise bringen sie folgende Eigenschaften mit:

  • Tertiärer Abschluss in Architektur
  • Erfahrung in der Projektleitung und Kenntnisse der schweizerischen Standards
  • Freude an anspruchsvollen Aufgaben und komplexen Konstellationen
  • ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • gute Computerkenntnisse
  • Teamgeist, Verhandlungsgeschick, Qualitätsbewusstsein, Fachkompetenz
  • Erfahrung in allen Projektphasen

Wir bieten ihnen eine vielseitige Arbeitsstelle in einem dialogorientierten und lebendigen Umfeld. Die Stelle ermöglicht Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Büros, Interaktion im Team und Austausch zu vielen baukulturellen Themen.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung mit einem kurzen Motivationsschreiben und einem aussagekräftigen Portfolio, beide in pdf-Format. Bitte richten sie diese per Mail an Frau Nadine Bielitz (nab@10zu8.ch).

