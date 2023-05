urbaplan ist ein interdisziplinäres Raumentwicklungsbüro mit Dienstleistungen in Areal-, Orts- und Umweltplanung. Dabei ist für uns die umweltgerechte Planung und deren Umsetzung ein wichtiges Anliegen. Mit einer Grösse von über 80 Personen an fünf Standorten bearbeiten wir vielfältige Aufträge für öffentliche wie auch private Auftraggebende.

Dein Wirkungsfeld

Du arbeitest an deutschsprachigen Mandaten in der Raumplanung (hauptsächlich Kantone BE / FR) in verschiedenen Massstäben und unterstützt Arealentwicklungen (Qualitätssicherung, Machbarkeitsstudien, etc.).

Du koordinierst die deutschsprachigen Mandate im Bereich der Orts- und Nutzungsplanung bei urbaplan.

In der Umsetzung von Projekten bringst du dich in organisatorischer und fachlicher Hinsicht aktiv ein.

Du entwickelst Entscheidungsgrundlagen zuhanden der verschiedenen Gremien unserer Kundschaft und nimmst dazu unterschiedliche Perspektiven für deine Kommunikation ein.

Dein Profil

Du bringst mehrjährige Berufserfahrung im Umgang mit den Instrumenten der Raumplanung mit.

Du hast einen Hochschulabschluss in einer raumrelevanten Tätigkeit (Geografie, Raumplanung, Architektur, etc.) und kannst räumlich-fachlich fundiert argumentieren.

Es bereitet dir Freude, lösungsorientiert zu arbeiten.

Du hast sehr gute Deutschkenntnisse. Gute Französischkenntnisse erleichtern dir den Austausch bei urbaplan.

Deine Vorteile

Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Budget für 3 externe Weiterbildungstage und zahlreiche Vorteile bei den Sozialleistungen (40h-Woche, 5 Wochen Ferien etc.) in einem kollegialen, respektvollen und gleichberechtigten Arbeitsumfeld.

urbaplan ist daran, die B-Corp-Zertifizierung zu erlangen. Wir zeigen so unsere hohen Standards für die Sozial - und Umweltverträglichkeit.

Bei uns begegnest du einer Vielfalt an Mandaten in einem anregenden Arbeitsumfeld in einem multidisziplinären, dynamischen Team. Wir sind sehr für den ökologischen Wandel engagiert.

Stellenantritt: ab sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort: Bern und/oder Fribourg

Beschäftigungsgrad: 70-100%

Weitere Informationen findest du unter https://www.urbaplan.ch/de/news/

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben (Brief oder Video), CV und Arbeitsproben/Portfolio an Joëlle Mary (emploi@urbaplan.ch). Bei Fragen wendest du dich an Christian unter 058 817 01 15 oder c.stettler@urbaplan.ch.