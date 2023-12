Wädenswil ist eine attraktive Stadt am Zürichsee mit rund 25'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In der Stadtverwaltung arbeiten rund 300 Mitarbeitende, die für die Bevölkerung täglich umfassende Dienstleistungen erbringen



Für unsere Abteilung Planen und Bauen suchen wir per 1. Juni 2024 oder nach Vereinbarung eine engagierte und verantwortungsvolle Persönlichkeit als

Projektleiterin/ Projektleiter Tiefbau, 100%



Zu Ihren Handlungsfelder gehören Koordinieren und Durchführen von Tiefbauprojekten als Bauherrenvertretung und Gesamtprojektleitung im Bereich Strassen und Liegenschaftsentwässerung

Termin-, kosten- und qualitätskonforme Umsetzung der Tiefbauprojekte

Vergabe von Planungs-, Ingenieurs- und Bauleistungen sowie Verantwortung der Submissionen

Koordination und Kommunikation mit internen und externen Stellen

Erstellen von Entscheidungsgrundlagen, Anträgen und Weisungen für die politischen Gremien im Rahmen der Projektabwicklung

Überwachen der Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften

Was Sie mitbringen Technische Grundausbildung im Baubereich, Weiterbildung als Techniker/-in Tiefbau, Bauleiter/-in, Bauführer/-in oder gleichwertige Weiterbildung

Berufserfahrung in der Projekt- und Bauleitung von städtischen Infrastrukturprojekten

Ausbildung zur Fachperson Grundstückentwässerung oder Bereitschaft diese zu erwerben

Gute Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten

Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und Projektmanagementkenntnisse

Führerschein Kat. B erforderlich

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, zusammen mit einem motivierten Team, spannende Bauprojekte zu leiten. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Bruno Haagmans, Leiter Tiefbau (Telefon 044 789 73 00). Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann laden wir Sie herzlich ein, sich über das Onlineportal der Stadt Wädenswil zu bewerben. Bewerbungen per E-Mail sowie auf dem Postweg werden nicht berücksichtigt.