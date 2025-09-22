Spannende Aufgaben warten:

Planung, Durchführung und Begleitung von Verfahren und Projekten zur Anpassung und Weiterentwicklung des Richtplans

Projektleitung und Projektbegleitung, Grundlagenarbeit, Verfassen von Stellungnahmen zur Umsetzung des Richtplans

Erarbeitung von Planungsgrundlagen und Stellungnahmen zu Vorlagen des Bundes und von Nachbarkantonen

Raumplanerische Unterstützung von Projekten im kantonalen Interesse

Mitarbeit in internen und externen Arbeitsgruppen

Was Sie mitbringen:

Hochschul- oder Fachhochschulabschluss mit Vertiefung in Raumplanung oder mit solider raumplanerischer Berufserfahrung

Fähigkeit zur Leitung fachlich anspruchsvoller Projekte und Prozesse im politischen Umfeld von Gemeinden, Kanton und Bund

Offene und kommunikative Person mit Freude an interdisziplinären und organisatorischen Aufgaben sowie sicherem Deutsch in Wort und Schrift

Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Vernetztes und politisches Denken; hohes Verantwortungsbewusstsein; rasche Auffassungsgabe; überzeugendes Auftreten

Ihr Arbeitsumfeld

Im Departement Bau, Verkehr und Umwelt entwickeln wir den vielfältigen Lebensraum Aargau in den Bereichen Raum, Energie, Umwelt und Mobilität aktiv weiter – heute und für zukünftige Generationen.

Unsere Aufgabe in der Abteilung Raumentwicklung ist es, die vielfältigen Ansprüche und Interessen bei der Nutzung des knapper werdenden Raums sorgfältig abzuwägen und auf die Ziele des Raumkonzepts Aargau abzustimmen. Der Stopp der Zersiedelung, eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen und die Abstimmung von Siedlung, Verkehr und Freiräumen stehen im Zentrum. Wir erarbeiten Planungsgrundlagen, den kantonalen Richtplan und beraten die Regionen und Gemeinden bei der Regional- und Ortsplanung.

Beneﬁts

Wir bieten ﬂexible Arbeitsmöglichkeiten, ein breites Weiterbildungsangebot und gute Sozialleistungen. Alle unsere Beneﬁts ﬁnden Sie auf ag.ch/personal.

Stellenantritt:

Per 1. Februar 2026 oder nach Vereinbarung

Arbeitsort:

Aarau

Noch Fragen?

Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne Bernhard Fischer oder Stefan Dössegger, Leiter Grundlagen und Kantonalplanung / Stv. Leiter Grundlagen und Kantonalplanung, 062 835 33 01 / 062 835 33 64.

Bei Fragen zum Bewerbungsprozess steht Ihnen Michaela Müller, Stv. Leiterin HR, 062 835 32 06 gerne zur Verfügung

Wir freuen uns auf Ihre Online Bewerbung.