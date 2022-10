Ihre Aufgaben

– Sie sind die kantonale Ansprechperson für raumplanerische Fragen der von Ihnen betreuten Gemeinden und Regionen.

– Sie sind verantwortlich für die Beratung, Koordination und Prüfung der kommunalen und regionalen Planungen und führen in diesem Zusammenhang Beratungen, Vorabklärungen, Vernehmlassungen sowie Koordinations- und Bereinigungsbesprechungen durch.

– Sie leiten Spezialplanungen (bspw. ESP-Planungen, Testplanungen etc.) oder begleiten diese als Fachspezialist/in.

– Sie übernehmen die Projektleitung für die Erarbeitung von raumplanerischen Grundlagen.

– Sie erteilen allgemeine fachliche Auskünfte an Dritte (verwaltungsintern und -extern) und wirken in Arbeitsgruppen der Verwaltung sowie in Fachgremien mit.

Ihr Profil

– Sie verfügen über einen Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung sowie fundierte Kenntnisse über die Schweizer Raumplanung.

– Ergänzend verfügen Sie über vertiefte Kenntnisse in Teilbereichen der Raumentwicklung wie Städtebau, Siedlungs-, Landschafts-, oder Verkehrsplanung.

– Idealerweise verfügen Sie über Berufserfahrung in einem privaten Planungsbüro oder in der Verwaltung.

– Sie können sich mündlich und schriftlich präzise ausdrücken sowie komplexe Sachverhalte verständlich und publikumsgerecht erläutern.

– Sie können Projekte selbständig leiten, arbeiten gerne im Team, sind ergebnisorientiert und können in einem spannenden Umfeld termingerecht Resultate erzielen.

– Sie verfügen über gute Projektmanagement- sowie Office-Kenntnisse.

Ihr Arbeitgeber

Arbeiten beim Kanton Luzern heisst, die Zukunft mitzugestalten – die des Kantons, seiner Einwohnerinnen und Einwohner und nicht zuletzt die eigene. Zur ausgezeichneten Lebensqualität in unserem Kanton leisten täglich mehr als 6'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 200 verschiedenen Berufen ihren Beitrag.

Die Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) ist das kantonale Kompetenz- und Dienstleistungszentrum in den Bereichen Baubewilligungen, Geoinformationen sowie Raum- und Wirtschaftsentwicklung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ihr Arbeitsort

Murbacherstrasse 21, 6002 Luzern

Ihr Kontakt

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Raum und Wirtschaft

André Duss

Bereichsleiter

+41 41 228 51 33

rawi.lu.ch