Die Gemeinde Horgen ist als Bezirkshauptort mit rund 24'000 Einwohnerinnen und Einwohner eine attraktive und dynamische Zürichsee-Gemeinde. Sie schafft die richtigen Rahmenbedingungen für die räumliche Entwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft.



Um die hohen Erwartungen an die Raumplanung in Zeiten wachsender Bevölkerung, hoher Mobilität und zunehmender Urbanisierung zu erfüllen suchen wir per 1. November 2023 oder nach Vereinbarung eine/einen

Projektleiterin/ Projekt­leiter Planung (100%)

Was Sie erwartet Projektleitung bei raum- und verkehrsplanerischen Aufgaben der Stadtentwicklung

Koordination der Siedlungs- und Verkehrsplanung in einem interdisziplinären Team

Begleitung von Sondernutzungsplanungen (u.a. Gestaltungspläne, Überbauungskonzepte, Wettbewerbe)

Ausarbeitung von Stellungnahmen, Gemeinderatsbeschlüssen, Abstimmungsweisungen, Protokollen etc.

Controlling bei der Umsetzung von Massnahmen aus bewilligten und festgesetzten Planungsverfahren

Mitarbeit bei Kommissionen und Ausschüssen Was Sie auszeichnet Hoch-/Fachhochschulabschluss mit raumplanerischer Ausrichtung oder vergleichbarer Qualifikation

ausgewiesene Praxiserfahrung

Erfahrung in der Projektleitung

sichere Urteilsfähigkeit in städtebaulichen und planungsrechtlichen Themen sowie in verkehrsplanischer Hinsicht

Organisations- und Verhandlungsgeschick

Verständnis für politische Prozesse Was wir bieten eine vielseitige und herausfordernde Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung

ausgezeichnete Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung

fortschrittliche Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen auch dank eigener Pensionskasse

wertschätzendes Betriebsklima in einem motivierten Team

Möglichkeit von Home-Office

gut gelegener Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe des Sees und des Bahnhofs Konnten wir Ihr Interesse für diese Stelle wecken? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal. Auskünfte in fachlicher Hinsicht erteilt Ihnen gerne Marco Schweiger, Abteilungsleiter Hochbau, Telefon 044 728 43 02. Bitte bewerben Sie sich ausschliesslich über unser Online-Bewerbungsportal. Bewerbungen per E-Mail sowie auf dem Postweg werden nicht berücksichtigt.