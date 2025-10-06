Sie suchen spannende Projekte in einem diversen Portfolio? Sie mögen ein dynamisches Umfeld und haben Interesse an Nachhaltigkeitsthemen? Dann sind Sie bei uns richtig.



Hochbau Stadt Bern sucht Sie per 1. Januar 2026 oder nach Vereinbarung als

Ihre Tätigkeiten

Bauherrenseitige Gesamtprojektleitung von Bauprojekten übernehmen, schwerpunktmässig in den Phasen strategische Planung, Vorstudien und Auswahlverfahren

Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe, Studienaufträge und Planerwahlverfahren für Bauvorhaben der Stadt Bern leiten

Lösungsstrategien, Projektdefinitionen, Kreditanträge und Reportings erarbeiten

Planungsteams führen und die unterschiedlichen Ansprüche koordinieren

Kosten, Termine und Leistungen überwachen





Ihr Profil

Ausbildung als Architekt*in ETH/FH oder gleichwertig

Erfahrung im bauherrenseitigen Projektmanagement

Sicheres architektonisches Urteilsvermögen und Interesse an politischen Prozessen

Lösungsorientierte, selbständige Persönlichkeit mit Verantwortungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick

Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise



Arbeiten für die Stadt Bern

Lebensqualität: Ein einziges Wort sagt aus, warum es sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bern jeden Tag lohnt, sich einzusetzen. Für ihre Stadt, für die Menschen, die gerne hier leben.

In unserer Direktion laufen die Fäden von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zusammen. Hochbau Stadt Bern ist das Kompetenzzentrum für die Planung und Projektabwicklung von öffentlichen Hochbauten in hoher architektonisch-städtebaulicher Qualität und für Wettbewerbe.

Chancengleichheit und Inklusion sind uns wichtig. Die Stadt Bern lebt von der Vielfalt ihrer Mitarbeitenden.



Ihr Kontakt

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Madeleine Bodmer, Bereichsleiterin Vorstudien und Wettbewerbe, Telefon 031 321 66 11. Wir freuen uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen bis 6. November 2025 an: hochbau@bern.ch