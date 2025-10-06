Hochbau Stadt Bern sucht Sie per 1. Januar 2026 oder nach Vereinbarung als
Projektleiter*in mit Schwerpunkt Vorstudien und Wettbewerbe (60-100%)
Ihre Tätigkeiten
- Bauherrenseitige Gesamtprojektleitung von Bauprojekten übernehmen, schwerpunktmässig in den Phasen strategische Planung, Vorstudien und Auswahlverfahren
- Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe, Studienaufträge und Planerwahlverfahren für Bauvorhaben der Stadt Bern leiten
- Lösungsstrategien, Projektdefinitionen, Kreditanträge und Reportings erarbeiten
- Planungsteams führen und die unterschiedlichen Ansprüche koordinieren
- Kosten, Termine und Leistungen überwachen
Ihr Profil
- Ausbildung als Architekt*in ETH/FH oder gleichwertig
- Erfahrung im bauherrenseitigen Projektmanagement
- Sicheres architektonisches Urteilsvermögen und Interesse an politischen Prozessen
- Lösungsorientierte, selbständige Persönlichkeit mit Verantwortungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick
- Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
Arbeiten für die Stadt Bern
Lebensqualität: Ein einziges Wort sagt aus, warum es sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bern jeden Tag lohnt, sich einzusetzen. Für ihre Stadt, für die Menschen, die gerne hier leben.
In unserer Direktion laufen die Fäden von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zusammen. Hochbau Stadt Bern ist das Kompetenzzentrum für die Planung und Projektabwicklung von öffentlichen Hochbauten in hoher architektonisch-städtebaulicher Qualität und für Wettbewerbe.
Chancengleichheit und Inklusion sind uns wichtig. Die Stadt Bern lebt von der Vielfalt ihrer Mitarbeitenden.
Ihr Kontakt
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Madeleine Bodmer, Bereichsleiterin Vorstudien und Wettbewerbe, Telefon 031 321 66 11. Wir freuen uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen bis 6. November 2025 an: hochbau@bern.ch