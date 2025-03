Sie suchen spannende Projekte in einem diversen Portfolio? Sie mögen ein dynamisches Umfeld und haben Interesse an Nachhaltigkeitsthemen? Dann sind Sie bei uns richtig.



Wir suchen Sie per 1. Juni 2025 oder nach Vereinbarung als Projektleiter*in Hochbau Stadt Bern 60-100%

Ihre Tätigkeiten Bauherrenseitige Gesamtprojektleitung von Bauprojekten übernehmen und dabei Kosten, Termine und Leistungen überwachen

Externe und interne Planungsteams führen und die unterschiedlichen Ansprüche koordinieren

Projektdefinitionen, Kreditanträge und Berichte zuhanden der zuständigen politischen Stellen verfassen

Zugewiesenes Gebäudeportfolio überprüfen und Unterhaltsmassnahmen planen

Zustandsanalysen mit Sanierungsempfehlungen und Grobkostenschätzungen ausarbeiten

Ihr Profil Ausbildung als Architekt*in ETH/FH oder gleichwertig

Mehrjährige Erfahrung mit bauherrenseitigem Projektmanagement erwünscht

Sicheres architektonisches Urteilsvermögen und Interesse an politischen Prozessen

Lösungsorientierte, selbständige Persönlichkeit mit Verantwortungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick

Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise

Arbeiten für die Stadt Bern

Lebensqualität: Ein einziges Wort sagt aus, warum es sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bern jeden Tag lohnt, sich einzusetzen. Für ihre Stadt, für die Menschen, die gerne hier leben. In unserer Direktion laufen die Fäden von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zusammen. Hochbau Stadt Bern ist das Kompetenzzentrum für die Planung und Projektabwicklung von öffentlichen Hochbauten in hoher architektonisch-städtebaulicher Qualität und für Wettbewerbe. Chancengleichheit und Inklusion sind un wichtig. Die Stadt Bern lebt von der Vielfalt ihrer Mitarbeitenden. Ihr Kontakt

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Andres Ambauen, Bereichsleiter, Telefon 031 321 76 02.



Wir freuen uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen bis 21. April 2025 an: hochbau@bern.ch