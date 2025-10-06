Sie suchen spannende Projekte in einem diversen Portfolio? Sie mögen ein dynamisches Umfeld und haben Interesse an Nachhaltigkeitsthemen? Dann sind Sie bei uns richtig.



Wir suchen Sie per 1. Januar 2026 oder nach Vereinbarung als

Ihre Tätigkeiten

Bauherrenseitige Gesamtprojektleitung von Bauprojekten übernehmen und dabei Kosten, Termine und Leistungen überwachen

Externe und interne Planungsteams führen und die unterschiedlichen Ansprüche koordinieren

Projektdefinitionen, Kreditanträge und Berichte zuhanden der zuständigen politischen Stellen verfassen

Zugewiesenes Gebäudeportfolio überprüfen und Unterhaltsmassnahmen planen

Zustandsanalysen mit Sanierungsempfehlungen und Grobkostenschätzungen ausarbeiten





Ihr Profil

Ausbildung als Architekt*in ETH/FH oder gleichwertig

Mehrjährige Erfahrung mit bauherrenseitigem Projektmanagement erforderlich

Sicheres architektonisches Urteils- vermögen und Interesse an politischen Prozessen

Lösungsorientierte, selbständige Persönlichkeit mit Verantwortungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick

Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise





Arbeiten für die Stadt Bern

Lebensqualität: Ein einziges Wort sagt aus, warum es sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bern jeden Tag lohnt, sich einzusetzen. Für ihre Stadt, für die Menschen, die gerne hier leben.

In unserer Direktion laufen die Fäden von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zusammen. Hochbau Stadt Bern ist das Kompetenzzentrum für die Planung und Projektabwicklung von öffentlichen Hochbauten in hoher architektonisch-städtebaulicher Qualität und für Wettbewerbe.

Chancengleichheit und Inklusion sind uns wichtig. Die Stadt Bern lebt von der Vielfalt ihrer Mitarbeitenden.

Ihr Kontakt

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Melanie Bachmann oder Michael Althaus, Bereichsleiter*in Hochbau Stadt Bern, Telefon 031 321 66 11. Wir freuen uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen bis 6. November 2025 an: hochbau@bern.ch

