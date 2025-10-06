Wir suchen Sie per 1. Januar 2026 oder nach Vereinbarung als
Projektleiter*in Hochbau Stadt Bern (60-100%)
Ihre Tätigkeiten
- Bauherrenseitige Gesamtprojektleitung von Bauprojekten übernehmen und dabei Kosten, Termine und Leistungen überwachen
- Externe und interne Planungsteams führen und die unterschiedlichen Ansprüche koordinieren
- Projektdefinitionen, Kreditanträge und Berichte zuhanden der zuständigen politischen Stellen verfassen
- Zugewiesenes Gebäudeportfolio überprüfen und Unterhaltsmassnahmen planen
- Zustandsanalysen mit Sanierungsempfehlungen und Grobkostenschätzungen ausarbeiten
Ihr Profil
- Ausbildung als Architekt*in ETH/FH oder gleichwertig
- Mehrjährige Erfahrung mit bauherrenseitigem Projektmanagement erforderlich
- Sicheres architektonisches Urteils- vermögen und Interesse an politischen Prozessen
- Lösungsorientierte, selbständige Persönlichkeit mit Verantwortungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick
- Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
Arbeiten für die Stadt Bern
Lebensqualität: Ein einziges Wort sagt aus, warum es sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bern jeden Tag lohnt, sich einzusetzen. Für ihre Stadt, für die Menschen, die gerne hier leben.
In unserer Direktion laufen die Fäden von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zusammen. Hochbau Stadt Bern ist das Kompetenzzentrum für die Planung und Projektabwicklung von öffentlichen Hochbauten in hoher architektonisch-städtebaulicher Qualität und für Wettbewerbe.
Chancengleichheit und Inklusion sind uns wichtig. Die Stadt Bern lebt von der Vielfalt ihrer Mitarbeitenden.
Ihr Kontakt
Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Melanie Bachmann oder Michael Althaus, Bereichsleiter*in Hochbau Stadt Bern, Telefon 031 321 66 11. Wir freuen uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen bis 6. November 2025 an: hochbau@bern.ch