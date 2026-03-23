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Stellenplattform

Auf der Hochparterre Stellenplattform finden Sie ausgeschriebene Stellen aus den Bereichen Architektur, Planung und Design.

Stadt und Landschaft in einem, das ist das Einzigartige an Davos.

Davos ist eine weltoffene Alpenmetropole mit einmaligem Charakter und bietet einen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum. Für dessen Erhalt und die Weiterentwicklung setzen sich die rund 300 Mitarbeitenden der Gemeinde Davos täglich kompetent und engagiert ein.

Das Hochbauamt der Gemeinde nimmt eine zentrale Rolle in der kommunalen Entwicklung und als öffentlicher Dienstleister im Baubereich ein. Es ist massgeblich dafür verantwortlich, dass öffentliche Gebäude wie Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude oder kulturelle Einrichtungen geplant, gebaut, instandgehalten und zukunftsfähig weiterentwickelt werden.

Zur Verstärkung unseres Hochbauamtes suchen wir infolge der anstehenden Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers ab dem 1. September 2026 oder nach Vereinbarung eine:n

Projektleiter:in Hochbau (60-80%)

(ab 1. August 2027 100%)

 

Ihr Aufgabengebiet

  • Selbstständige Betreuung von Bauobjekten von der Projektierung bis zur erfolgreichen Realisierung
  • Steuerung und Kontrolle von Terminplänen, Kostenrahmen und Qualitätsstandards im Rahmen der Projekte
  • Ansprechperson und Koordinator:in für Planungsteam, Fachplaner:innen und Spezialist:innen
  • Vertretung der Bauherrschaftsinteressen sowie Projektcontrolling in allen Projektphasen

 

Ihr Profil

  • Eine abgeschlossene Ausbildung als Architekt:in ETH/FH, Eidg. dipl. Bauleiter:in, Techniker:in HF-Hochbau
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Projektleitung Hochbau
  • Erfahrung in grossen und komplexen Bauprojekten von Vorteil
  • Sorgfältige, verantwortungsvolle und zuverlässige Arbeitsweise, Teamfähigkeit
  • Sehr gute Deutschkenntnisse; Englischkenntnisse von Vorteil

 

Unser Angebot

  • Sehr verantwortungsvoller Aufgabenbereich mit Gestaltungs- und Handlungsspielraum
  • Attraktive Anstellungsbedingungen und sehr gute Sozialleistungen
  • Moderner Arbeitsplatz im Zentrum von Davos
  • Eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem erfahrenen und motivierten Team

 

Haben wir Ihr Interesse an dieser Stelle geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an: personal@davos.gr.ch

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen unser Leiter Hochbauamt, Till Thomschke, unter der Telefonnummer
081 414 30 81 sehr gerne zur Verfügung.

 

Verlag Hochparterre
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Kein Problem. Sie können Ihre Stelle sowohl im Heft inserieren als auch online präsentieren. Preise und weitere Informationen finden Sie hier – bis Ende März 2026 profitieren Sie von 20% Rabatt

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