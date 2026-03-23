Stadt und Landschaft in einem, das ist das Einzigartige an Davos.



Davos ist eine weltoffene Alpenmetropole mit einmaligem Charakter und bietet einen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum. Für dessen Erhalt und die Weiterentwicklung setzen sich die rund 300 Mitarbeitenden der Gemeinde Davos täglich kompetent und engagiert ein.



Das Hochbauamt der Gemeinde nimmt eine zentrale Rolle in der kommunalen Entwicklung und als öffentlicher Dienstleister im Baubereich ein. Es ist massgeblich dafür verantwortlich, dass öffentliche Gebäude wie Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude oder kulturelle Einrichtungen geplant, gebaut, instandgehalten und zukunftsfähig weiterentwickelt werden.



Zur Verstärkung unseres Hochbauamtes suchen wir infolge der anstehenden Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers ab dem 1. September 2026 oder nach Vereinbarung eine:n

Projektleiter:in Hochbau (60-80%)

(ab 1. August 2027 100%) Ihr Aufgabengebiet Selbstständige Betreuung von Bauobjekten von der Projektierung bis zur erfolgreichen Realisierung

Steuerung und Kontrolle von Terminplänen, Kostenrahmen und Qualitätsstandards im Rahmen der Projekte

Ansprechperson und Koordinator:in für Planungsteam, Fachplaner:innen und Spezialist:innen

Vertretung der Bauherrschaftsinteressen sowie Projektcontrolling in allen Projektphasen Ihr Profil Eine abgeschlossene Ausbildung als Architekt:in ETH/FH, Eidg. dipl. Bauleiter:in, Techniker:in HF-Hochbau

Mehrjährige Berufserfahrung in der Projektleitung Hochbau

Erfahrung in grossen und komplexen Bauprojekten von Vorteil

Sorgfältige, verantwortungsvolle und zuverlässige Arbeitsweise, Teamfähigkeit

Sehr gute Deutschkenntnisse; Englischkenntnisse von Vorteil Unser Angebot Sehr verantwortungsvoller Aufgabenbereich mit Gestaltungs- und Handlungsspielraum

Attraktive Anstellungsbedingungen und sehr gute Sozialleistungen

Moderner Arbeitsplatz im Zentrum von Davos

Eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem erfahrenen und motivierten Team Haben wir Ihr Interesse an dieser Stelle geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an: personal@davos.gr.ch Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen unser Leiter Hochbauamt, Till Thomschke, unter der Telefonnummer

081 414 30 81 sehr gerne zur Verfügung.