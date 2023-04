Der Bereich Freiraum des Stadtplanungsamtes setzt sich täglich für die hohe Berner Lebensqualität ein. Mit unserer strategischen Planung – von der Stadtebene bis zum einzelnen Grundstück – wollen wir für die Bevölkerung genügend nutzbare und hochwertige Freiräume zur Verfügung stellen. So unterstützen wir auch die Anpassung an die Klimaerwärmung und legen die Basis für die Zukunft Berns.



Für das Stadtplanungsamt suchen wir Sie per 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung als

Projektleiter*in Freiraumplanung 70-80%

Ihre Tätigkeiten Interdisziplinäre freiraumorientierte Geschäfte und Querschnittsprojekte leiten sowie in Projekten Dritter mitarbeiten

Integrale räumliche Konzepte und Studien für Gebiete und Areale zum Freiraum erarbeiten und die Interessenabwägung unterstützen

Studien und Verfahren zum Erlass von konzeptionellen bis grundeigentümerverbindlichen Planungsinstrumenten durchführen und begleiten

Den politischen Entscheidungsprozess unterstützen

Realisierungsphasen von Planungen freiraumfachlich vorbereiten und begleiten (z. B. Wettbewerbe)

Ihr Profil Diplom einer Hochschule/Fachhochschule in Landschaftsarchitektur, Raumplanung, Städtebau, Architektur, Umweltnaturwissenschaften, Ökologie, Geografie oder eine gleichwertige Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung, Kompetenzen in Projektmanagement, gute Deutschkenntnisse

Konzeptionelles und strategisches Denken, Verständnis für planungsrechtliche Zusammenhänge und für Natur und Umwelt

Eigeninitiative, Kooperations- und Teamfähigkeit sowie Selbständigkeit

Bereitschaft, sich im Spannungsfeld von Planung, Politik und Verwaltung einzusetzen



Arbeiten für die Stadt Bern



Lebensqualität: Ein einziges Wort sagt aus, warum es sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bern jeden Tag lohnt, sich einzusetzen. Für ihre Stadt, für die Menschen, die gerne hier leben. In der Präsidialdirektion laufen die Fäden von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zusammen. Das Stadtplanungsamt ist zuständig für die bauliche und räumliche Entwicklung und Gestaltung der Stadt Bern. Chancengleichheit und Inklusion sind uns wichtig. Die Stadt Bern lebt von der Vielfalt ihrer Mitarbeitenden.

Ihr Kontakt



Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Stefan Lauber, Bereichsleiter Freiraum, Tel. 031 321 70 18 (für inhaltliche Fragen) oder Michelle Diemi, Personalverantwortliche, Tel. 031 321 70 25 (für allgemeine Fragen), gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre digitalen Bewerbungsunterlagen bis 12. Mai 2023 an: stadtplanungsamt@bern.ch