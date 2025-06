Die Zivag Verwaltungen AG mit Sitz in Bern und Niederlassungen in Zürich, Lausanne und Genf ist eine Tochtergesellschaft der Gewerkschaft Unia. Sie

beschäftigt rund 50 Mitarbeitende, welche für ein sehr heterogenes und spannendes Immobilienportfolio in der gesamten Schweiz verantwortlich sind. Das Engagement der Gewerkschaft Unia für eine gerechtere Welt und deren Werte, prägen unser Handeln bei der nachhaltigen Immobilienbetreuung.



Für die Umsetzung des grossen Potentials an Bauvorhaben und Projektentwicklungen, suchen wir Sie für unser Team in Bern ab sofort oder nach Vereinbarung als

Projektleiter:in Bauherren­vertretung (80-100%)

Das bewegen Sie

Sie leiten unsere Bauprojekte in der Rolle des Bauherrenvertreters für Sanierungen und Neubauten. Mit Ihrer langjährigen Berufserfahrung sind Sie zuständig für die erfolgreiche Abwicklung der zugewiesenen Bauvorhaben und führen selbstständig die beauftragten Planerteams. Dabei Überwachen Sie die Planung und der Ausführung der Arbeiten in Bezug auf Qualität, Termine und Kosten und orientieren sich dabei an unserer Anlagestrategie.

Das bringen Sie mit Ausbildung als Architekt/in ETH oder FH

Langjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion, idealerweise als Bauherrenvertreter/in oder im Projektmanagement

Sie verfügen über ausgeprägte Analysefähigkeiten, strategisches Denken und gestalterisches Urteilsvermögen.

Sie verfügen über Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Sie sind engagiert und dienstleistungsorientiert.

Gute Kenntnisse im Bau-, Vertragsrecht

Sehr gutes Französisch und Deutsch

Das bieten wir

Es erwartet Sie ein äusserst abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet mit fortschrittlichen Arbeitsbedingungen und sehr guten Sozialleistungen. Mit einem hohen Mass an Eigenverantwortung können Sie sich Ihrer Tätigkeit widmen und Ihre Kompetenzen voll ausleben. Wir unterstützen die Teilzeitarbeit und legen Wert darauf, dass Sie Beruf und Familie vereinbaren können. Zudem fördern wir Ihr Entwicklungspotenzial. Freuen Sie sich auf ein wertschätzendes, kollegiales und motiviertes Umfeld.

Sind Sie interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihr komplettes Bewerbungsdossier bis am 29. Juni 2025. Ihre Fragen zur Stelle beantwortet der Leiter Portfoliomanagement Immobilien Angelo Cioppi gerne unter Telefon 079 787 82 74 oder E-Mail angelo.cioppi@zivag.ch. Jetzt bewerben