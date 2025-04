Die an der SIX Swiss Exchange börsenkotierte Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentrieren wir uns auf zentral gelegene Areale, welche die Durchmischung von Wohnen, Arbeiten und Freizeitaktivitäten sowie eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.



Sind Sie auf der Suche nach einem kleinen, dynamischen Team? Einer Herausforderung, in der Sie sich aktiv einbringen und etwas bewirken können? Einem Unternehmen, das von Nachhaltigkeit nicht nur spricht, sondern sie lebt und ganz vorne mitspielt? Und einem Umfeld, in dem Ihre digitale Affinität gefragt ist?



Zur Ergänzung des Teams der Zug Estates AG suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine erfahrene und vertrauenswürdige Persönlichkeit als

ProjektleiterIn & BauherrenvertreterIn (80-100%)

Ihr aktuelles Projekt wird die Begleitung des Neubaus der beiden modernen Geschäftsliegenschaften S43/45 sein. Zu Ihren Hauptaufgaben zählen: Selbständige Projektleitung sowie reibungslose Abwicklung von Projekten in den Bereichen Neubau, Gebäudeinstandhaltung, -instandsetzung und Bauprojekten wie Ausbauten, Umbauten und Sanierungen

Gesamtleitung von Projekten im Bereich Mieterausbauten für Dritte, aber auch als eigener Bauherr

Verantwortung für die Einhaltung von Qualität, Terminen und Kosten

Zusammenarbeit und enge Abstimmung mit den internen Abteilungen Bewirtschaftung, Vermarktung, Portfoliomanagement und Arealmanagement

Durchführung von Machbarkeits-, Projekt- und Konzeptstudien

Fachliche Unterstützung interner Stellen bei betrieblichen Fragestellungen und bei Vermietungen

Beratung und fachliche Mitarbeit in der Unterhaltsplanung der Liegenschaften Sie bringen folgende Voraussetzungen mit: Bautechnische Ausbildung (z. B. ArchitektIn, BauingenieurIn, TechnikerIn Hochbau FH oder gleichwertig) mit mehrjähriger Berufserfahrung

Erfahrung in der Projektierungs- und Ausführungsplanung sowie in der Umsetzung und Realisierung von Bauprojekten, mit Vorteil im Bereich Neubau und Umbau von Büro-, Dienstleistungs- und Wohnflächen

Weiterbildung im Bereich Projektleitung

Kenntnisse der relevanten Baunormen und -vorschriften

Kenntnisse der MS Office-Applikationen

Rasche Auffassungsgabe, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen

Strukturiertes und unternehmerisches Denken und Handeln

Organisationstalent, selbständiges und exaktes Arbeiten, gute kommunikative Fähigkeiten sowie Teamfähigkeit

Belastbar, hohe Leistungsbereitschaft Wir bieten Ihnen eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem schlagkräftigen und dynamischen Team.

Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und guten Sozialleistungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

humanresources@zugestates.ch