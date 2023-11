Wir sind die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW und betreiben 34 Siedlungen mit rund 2000 bezahlbaren Wohnungen für Menschen ab 60 Jahren. Zu unseren Aufgaben gehört, unsere Mieter*innen mit alltagsnahen, sozialen und pflegerischen Dienstleistungen zu unterstützen und gemeinschaftliche Aktivitäten in den Siedlungen zu fördern. Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.wohnenab60.ch.



Für unsere Abteilung Bau & Entwicklung suchen wir per 1. Februar 2024

Projektleiter*in Bau und Entwicklung 80-100 %



Ihre Aufgaben Sie unterstützen die gesamthafte Weiterentwicklung des Portfolios der Stiftung.

Als Projektleiter*in Bau und Entwicklung führen Sie bauherrenseitig Neu- und Umbauprojekte und sind verantwortlich für das bauherrenseitige Controlling.

Bei unseren vielfältigen Vorhaben stellen Sie die Ansprüche an architektonische Qualität sowie an die Kosten und Termine sicher.

Sie sorgen dafür, dass in der Planung und Ausführung gesetzliche Vorgaben sowie ökonomische und ökologische Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

Sie bringen mit Abgeschlossenes Studium in Architektur ETH/FH oder gleichwertige Ausbildung

Weiterbildung in Portfoliomanagement von Vorteil

Mehrere Jahre ausgewiesene Erfahrung in der Entwicklung, Projektierung und Ausführung anspruchsvoller Bauprojekte

Interesse an Fragestellungen des altersfreundlichen und kostenbewussten Bauens

Erfahrung auf Bauherrenseite, idealerweise in einer öffentlichen/gemeinnützigen Organisation vor Vorteil

Kenntnisse der Planungs- und Bewilligungsprozesse der Stadt Zürich, des öffentlichen Beschaffungswesens und der kantonalen Wohnbauförderung von Vorteil

Wir bieten Ihnen

Eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung in einem agilen und engagierten Team. Unsere Mitarbeitenden profitieren ausserdem von attraktiven Anstellungsbedingungen gemäss Personalrecht der Stadt Zürich sowie gezielten Aus- und Weiterbildungen.



Interessiert?

Auskunft erteilt Ihnen gerne Caspar Hoesch, Bereichsleiter Bau und Entwicklung,

+41 44 415 73 58, caspar.hoesch@zuerich. Bewerben Sie sich auf unserem Bewerbungsportal.