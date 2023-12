Vielseitige Führungsaufgabe in motiviertem Team



Unsere Auftraggeberin ist ein erfolgreiches Architekturbüro an zentraler Lage in Zürich. Das Büro ist spezialisiert auf Um- und Neubauten in den Bereichen Schule, Sport, Wohnen, Gesundheit, Dienstleistungsunternehmen und Banken, auch unter komplexen denkmalpflegerischen Aspekten. Nebst hohem Gestaltungswillen und ganzheitlichem und interdisziplinärem Denken legt unsere Auftraggeberin grossen Wert auf eine positive Team Dynamik.



Als wichtige Ergänzung des Führungsteams suchen wir eine:n vielseitige:n

Projektleiter:in Architektur



Das Aufgabenspektrum. Im Rahmen interessanter und komplexer Projekte sind Sie für die Gesamtleitung und Steuerung von Qualität, Terminen und Kosten verantwortlich. Sie unterstützen die gestalterische Leitung nach der Entwurfsphase und begleiten diese bis zur Übergabe an die Ausführung. Mit grosser Eigenverantwortung sind Sie während der einzelnen Projektphasen die verantwortliche Ansprechperson für alle externen Planer sowie Bauherren, Behörden und ausführende Firmen. Sie unterstützen die Inhaber des Büros direkt in fachlichen und führungsbezogenen Fragen und übernehmen so eine wesentliche Schlüsselposition im Unternehmen. Ihr Profil. Sie sind Architekt:in ETH oder FH und verfügen über mehrjährige Erfahrung in qualitativ hochstehenden Projektleitungen in der Schweiz. Idealerweise bringen Sie Erfahrung in der Leitung von GP-Mandaten und in der Denkmalpflege mit. Sie wirken auf interne wie externe Ansprechpartner motivierend und sind ein wichtiger Teil der gesamten Firma. Nebst der selbstständigen Betreuung von Projekten gehören ein Flair für die Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen sowie der versierte Umgang mit ArchiCAD zu Ihren wesentlichen Stärken. Auf Sie wartet eine einzigartige Aufgabe mit viel Handlungsspielraum und ausgezeichneten Anstellungsbedingungen. Würden Sie gerne in einem vertraulichen Rahmen mehr zu dieser spannenden Position erfahren? Dann melden Sie sich unverbindlich bei Herrn Christof A. Willi oder senden Sie ihm direkt Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen. Gerne wird er Ihnen in einem persönlichen Gespräch mehr erzählen. Absolute Diskretion ist unser oberstes Gebot. Knellwolf + Partner AG I Zürich Bern St.Margrethen I T 044 311 41 60 I christof.willi@knellwolf.com I www.knellwolf.com