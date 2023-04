Aroma ist Spezialistin für Markenerlebnisse und vereint Kreativagentur, Architektin und Produzentin unter einem Dach. In den drei Hubs Aroma Creative, Aroma Architecture und Aroma Productions kreieren wir mit über 120 Spezialist*innen überzeugende Markeninteraktionen auf allen Ebenen und Touchpoints. Neugierig, Teil dieses Teams zu sein?



Zur Erweiterung unseres Aroma Architecture suchen wir dich:

Deine Aufgaben:

– Projekt- oder Teilprojektleitung verantwortlich für die Planung

– Leitung der am Bau beteiligten Unternehmungen und Fachplaner*innen

– Führen der Verhandlungen mit Behörden und Unternehmungen

– Sicherstellung des reibungslosen Projektablaufs

– Örtliche Bauleitung im Bereich Innenausbau

– Pflege des engen Kontakts zur Bauherrschaft

– Erstellen von Terminplänen, Kostenvoranschlägen, Leistungsbeschreibungen sowie das Führen und Pflegen des Ausschreibungs- und Vergabewesens

– Überwachung von Terminvorgaben, der Kosten und Qualität

– Mit Gefühl und Sinn für unseren Claim: SPREAD THE LOVE.

Das bringst du mit:

– Abgeschlossene Berufsbildung, Hochschulabschluss oder vergleichbare Weiterbildung im Bereich Innenarchitektur und/oder Bauleitung

– Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung

– Fundierte Erfahrung im Vertragswesen (Werkverträge und Planerverträge gem. SIA)

– Vertraut mit Ausschreibungen und Devisierungen

– Sehr gute Kenntnisse der Schweizer Baukunde

– Basic Vectorworks Skills

– Hohes konstruktives Verständnis

– Ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Das erwartet dich:

– Vielseitige berufliche Herausforderung mit spannenden und immer wieder neuen Projekten und Kund*innen

– Flexible Arbeitszeiten und 'working from everywhere'

– Einzigartiger Teamspirit im dynamischen und interdisziplinären A-Team

– Ein junges und innovatives Umfeld im Gewerbehaus der Kreativen Noerd in Zürich Oerlikon

– Subventionierter, gesunder Lunch der Nord-Kantine auf der schönsten Dachterrasse Zürichs

– Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

– Grossartige Teamevents und Apéros

Laura Di Paolo, Head of People & Culture, freut sich auf deine Bewerbung! Bitte bewirb dich ausschliesslich über unser Online-Recruitingsystem. Du kannst die Bewerbung mit wenigen Klicks und ohne Motivationsschreiben aufgeben. (Bewerbungen, die nicht über das System eingehen, werden nicht berücksichtigt.)