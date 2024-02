Die kantonale Verwaltung Schaffhausen erbringt in den unterschiedlichsten Bereichen Dienstleistungen für die Öffentlichkeit, Unternehmen und Privatpersonen. Als Arbeitgeber werden bei uns die verschiedensten Berufsfelder unter einem Dach vereint. So vielfältig wie unsere Organisation sind auch unsere Arbeitsplätze. Diese werden geprägt durch breite Aufgabengebiete, Professionalität und Bürgernähe.



Der verantwortungsvolle Umgang mit unserem Boden, unserer Natur und unserem Umfeld erfordert eine vorausschauende Planung. Die Interessen von Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft müssen stets umfassend abgewogen werden. Das Planungs- und Naturschutzamt ist zuständig für die Bereiche Raumplanung, Natur- und Landschaftsschutz sowie Baubewilligungen. Das Ressort Raumplanung, bestehend aus 5 Mitarbeitenden koordiniert die raumwirksamen Tätigkeiten im Kanton, unterstützt die Gemeinden bei der kommunalen Planung, vermittelt zwischen den Anliegen verschiedener Interessengruppen, prüft Planungen sowie Bauvorhaben und erarbeitet Planungsvorlagen zuhanden der Politik.



Für unser interdisziplinäres und engagiertes Team suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Projektleiter Raumplanung (Kantonalplanung) (m/w), 50 - 100%





Ihre Aufgaben Leitung und Bearbeitung vielfältiger Projekte im Bereich der kantonalen Richtplanung

Leitung und Unterstützung beim Aufbau eines kantonalen Arbeitszonenmanagements in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren

Verfassen von Stellungnahmen und Mitberichten zu Geschäften von Bund, Kanton(en) und Gemeinden

Mitarbeit bei übergeordneten Aufgaben wie Koordination mit dem Bund, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Einsitz in verschiedenen Gremien

Ihr Profil Hochschulabschluss in Raumplanung oder in einem verwandten Gebiet

Kenntnis über die Instrumente und Prozesse der Raumentwicklung auf kantonaler Ebene

Eigenständige und lösungsorientierte Arbeits-weise

Gute Fähigkeiten im Projektmanagement und Stärke im strategischen sowie vernetzten Denken

Stilsichere, kommunikative Fähigkeiten



Unser Angebot Verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielfältigen und interessanten Aufgaben im interdisziplinären Umfeld

Angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

Entwicklungspotenzial (Option auf Ressortleitung Raumplanung) und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

Moderne Anstellungsbedingungen mit flexiblen Arbeitsmöglichkeiten

Grosse Gestaltungsmöglichkeiten in einer dynamischen Verwaltung mit kurzen und direkten Wegen

Zentraler Arbeitsort in der Schaffhauser Altstadt, nahe am Bahnhof und mit attraktiver ÖV-Anbindung

Wollen Sie die räumliche Entwicklung im Kanton Schaffhausen mitprägen? Dann bewerben Sie sich!



Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle und zur kantonalen Verwaltung erteilt Ihnen gerne Herr Dominique Brunner, Leiter Planungs- und Naturschutzamt, telefonisch unter 052 632 65 75 oder besuchen Sie uns auf www.sh.ch. Bitte beachten Sie, dass nur Online-Bewerbungen berücksichtigt werden. Dossiers von Personalberatern nehmen wir nicht entgegen.