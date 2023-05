Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt, Städtebau und Architektur

Ihre Aufgaben



Klimaschutz vorantreiben: Als Mitglied der neuen Fachstelle beteiligen Sie sich an der Erarbeitung interner und allgemein planungsrechtlicher Vorgaben und Instrumente zur Umsetzung der kantonalen Klimaschutzziele im Bereich des gebauten Raumes.

Beraten und begleiten: Sie nehmen die kompetente Fachberatung unserer Projektleitenden und Planenden wahr, setzen konzeptionelle und instrumentelle Rahmenbedingungen und begleiten die Planung und Realisierung komplexer Vorhaben.

Wissen schaffen und verbreiten: Sie tragen zu Fachkompetenz, Themenführerschaft und Innovation auf dem Gebiet des Klimaschutzes in der Dienststelle Städtebau & Architektur bei. Sie sorgen für eine aktive Kommunikation und Vernetzung in der Verwaltung und zu Interessengruppen.

Ihr Profil



Erfahrung: Sie verfügen über Erfahrung in den Bereichen Städtebau, Arealentwicklung sowie Raumplanung in Zusammenhang mit Klimaschutz und -adaption.

Persönlichkeit: Sie verfügen über ein gutes Verständnis für planungsrechtliche, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Zusammenhänge. Strategisches und konzeptionelles Denken macht Ihnen Freude. Überzeugungskraft und Kommunikationskompetenz runden Ihr Profil ab.

Ausbildung: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Städtebau, Raumplanung, Architektur oder ähnlicher Disziplin sowie über Fachwissen im Bereich Klimaschutz.

Einblick in unsere Arbeit



Die Dienststelle Städtebau und Architektur ist Teil des Bau- und Verkehrsdepartements und steuert die räumliche und architektonische Entwicklung des Kantons Basel-Stadt von einzelnen, kantonseigenen Gebäuden bis hin zur Gesamtstadt. Die Leistungen reichen vom Projektmanagement über die Entwicklung räumlicher Konzepte bis zur Beratung rund um Baufragen. So setzt sich die Dienststelle auf verschiedenen Ebenen für eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität im Kanton ein. Diese Tätigkeiten unterstützen die Fortentwicklung der Basler Baukultur unter Einbezug von öffentlichen und privaten Interessen.

Auf dem Weg zum Klimaziel Netto-Null sind kantonale Strategien und Massnahmen zu Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Klimaanpassung in unseren räumlichen Planungen und konkreten Bauvorhaben umzusetzen. Für die neue interne Fachstelle umweltgerechtes Planen und Bauen in Städtebau & Architektur suchen wir eine engagierte und integrative Persönlichkeit.

Bewerben können Sie sich hier.



Ihr Kontakt

Fragen zur Funktion

Philipp Noger

Leiter Fachstelle umweltgerechtes Planen und Bauen

Tel. +41 79 241 04 78