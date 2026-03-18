Zug, die Kantonshauptstadt mit starker Identität und erstklassigen Verkehrsanbindungen, sucht kreative Köpfe, die gemeinsam an der Erfolgsgeschichte weiterschreiben möchten. In der Abteilung Städtebau und Planung vereinen wir Leidenschaft, Expertise und Teamgeist in einer dynamischen Stadtverwaltung, die durch kurze Kommunikations- und Entscheidungswege glänzt.



Wir suchen eine/n

Projektleiter/in Stadtplanung mit Schwerpunkt Verkehr (80-100%)