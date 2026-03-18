Wir suchen eine/n
Projektleiter/in Stadtplanung mit Schwerpunkt Verkehr (80-100%)
In dieser Schlüsselposition besteht die Möglichkeit, innovative Konzepte und zukunftsweisende Planungen zu entwickeln, die das Stadtbild und die Mobilitätsinfrastruktur von morgen prägen. Der Fokus liegt auf der Innenentwicklung an zentralen Lagen und der Gestaltung von sicheren und lebenswerten Stadträumen, die gut erreichbar sind und zum Verweilen und Erholen einladen.
Aufgabenbereich
- Erarbeiten von stadträumlichen Konzepten und mobilitätsbezogenen Infrastrukturprojekten
- Erarbeiten von Strassen- und Baulinienplänen, Bebauungsplänen
- Koordination und Begleitung von öffentlichen und privaten Projekten im Bereich Mobilitäts- und Verkehrsplanung
- Erstellen von überzeugenden Stadtratsanträgen und Vorlagen für den Grossen Gemeinderat
Qualifikation
- Studienabschluss (Uni, ETH oder FH) in Raumplanung oder in einer verwandten Disziplin, mit ausgewiesenen Kenntnissen in der Verkehrsplanung
- Mehrjährige Berufserfahrung, inkl. Projektmanagement
- Breites Interesse an der Gestaltung von Stadt- und Verkehrsräumen und an politischen Prozessen
- Freude am Verfassen von komplexen Stellungnahmen und Berichten, in stilsicherem Deutsch
- Die Fähigkeit, interdisziplinär zu denken und sich aktiv in unser motiviertes Team einzubringen
Was wir bieten
- Eine vielseitige Stelle im 80 - 100 %-Pensum mit viel Eigenverantwortung
- Ein unterstützendes Team und Vorgesetzte, die neue Ideen schätzen und fördern
- Einen attraktiven Arbeitsplatz neben dem Bahnhof Zug
- Fortschrittliche Arbeitsbedingungen sowie gute Sozialleistungen
Haben wir das Interesse geweckt? Die Bewerbungsunterlagen sind zuhanden von Olivia Rölli, Stv. Leiterin Personalabteilung, via www.stadtzug.ch/stellen hochzuladen. Weitere Auskünfte zur Stelle gibt gerne Gabriela Barman, Stadtarchitektin / Abteilungsleiterin Städtebau und Planung, 058 728 96 51.
Personalabteilung der Stadt Zug
www.stadtzug.ch