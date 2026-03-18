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Stellenplattform

Auf der Hochparterre Stellenplattform finden Sie ausgeschriebene Stellen aus den Bereichen Architektur, Planung und Design.

Zug, die Kantonshauptstadt mit starker Identität und erstklassigen Verkehrsanbindungen, sucht kreative Köpfe, die gemeinsam an der Erfolgsgeschichte weiterschreiben möchten. In der Abteilung Städtebau und Planung vereinen wir Leidenschaft, Expertise und Teamgeist in einer dynamischen Stadtverwaltung, die durch kurze Kommunikations- und Entscheidungswege glänzt.

Wir suchen eine/n

Projektleiter/in Stadtplanung mit Schwerpunkt Verkehr (80-100%)

In dieser Schlüsselposition besteht die Möglichkeit, innovative Konzepte und zukunftsweisende Planungen zu entwickeln, die das Stadtbild und die Mobilitätsinfrastruktur von morgen prägen. Der Fokus liegt auf der Innenentwicklung an zentralen Lagen und der Gestaltung von sicheren und lebenswerten Stadträumen, die gut erreichbar sind und zum Verweilen und Erholen einladen.

 

Aufgabenbereich

  • Erarbeiten von stadträumlichen Konzepten und mobilitätsbezogenen Infrastrukturprojekten
  • Erarbeiten von Strassen- und Baulinienplänen, Bebauungsplänen
  • Koordination und Begleitung von öffentlichen und privaten Projekten im Bereich Mobilitäts- und Verkehrsplanung
  • Erstellen von überzeugenden Stadtratsanträgen und Vorlagen für den Grossen Gemeinderat

 

Qualifikation

  • Studienabschluss (Uni, ETH oder FH) in Raumplanung oder in einer verwandten Disziplin, mit ausgewiesenen Kenntnissen in der Verkehrsplanung
  • Mehrjährige Berufserfahrung, inkl. Projektmanagement
  • Breites Interesse an der Gestaltung von Stadt- und Verkehrsräumen und an politischen Prozessen
  • Freude am Verfassen von komplexen Stellungnahmen und Berichten, in stilsicherem Deutsch
  • Die Fähigkeit, interdisziplinär zu denken und sich aktiv in unser motiviertes Team einzubringen

 

Was wir bieten

  • Eine vielseitige Stelle im 80 - 100 %-Pensum mit viel Eigenverantwortung
  • Ein unterstützendes Team und Vorgesetzte, die neue Ideen schätzen und fördern
  • Einen attraktiven Arbeitsplatz neben dem Bahnhof Zug
  • Fortschrittliche Arbeitsbedingungen sowie gute Sozialleistungen

 

Haben wir das Interesse geweckt? Die Bewerbungsunterlagen sind zuhanden von Olivia Rölli, Stv. Leiterin Personalabteilung, via www.stadtzug.ch/stellen hochzuladen. Weitere Auskünfte zur Stelle gibt gerne Gabriela Barman, Stadtarchitektin / Abteilungsleiterin Städtebau und Planung, 058 728 96 51.

 

Personalabteilung der Stadt Zug
www.stadtzug.ch

Verlag Hochparterre
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Leiter/in Institut für Landschaft und Freiraum (ILF) (60% - 100%)
Felix Partner Architektur AG
Standortleitung Zürich (100%)
Stadt Langenthal
Projektleiter/in Hochbau (50-60%)
 
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Kein Problem. Sie können Ihre Stelle sowohl im Heft inserieren als auch online präsentieren. Preise und weitere Informationen finden Sie hier – bis Ende März 2026 profitieren Sie von 20% Rabatt

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