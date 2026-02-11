Die Stadt Wetzikon ist ein attraktiver Wohn-, Arbeits- und Bildungsstandort mit rund 27'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Innenverdichtung sowie der gesellschaftliche und klimatische Wandel stellen bedeutende Herausforderungen für unsere Stadt dar, die es vorausschauend zu gestalten gilt.



Sage JA, zu einer verantwortungsvollen Aufgabe, bei der Du Dich für die qualitätsvolle stadträumliche Entwicklung von Wetzikon einsetzt. Unsere Stadtplanung hat ein interessantes Portfolio an Projekten zu bieten. Als Projektleiter/in Stadtplanung übernimmst Du Verantwortung für die Weiterentwicklung der Stadt, die das Herz des Zürcher Oberlands ist. Dabei ist die Einbindung von vielfältigen Anspruchsgruppen und die Zusammenarbeit mit Planern und Bauherren genauso wichtig wie die professionelle Abwicklung der Planungsprozesse.

Projektleiter/in Stadtplanung (80-100%)

Wir freuen uns auf Dich per 1. März 2026 oder nach Vereinbarung. Deine Hauptaufgaben Selbständiges Leiten und Koordinieren von städtischen Planungsvorhaben (qualitätssichernde Verfahren, öffentliche Gestaltungs- und Quartierplanverfahren, Mitwirkungsprozesse) und Begleiten von privaten Planungsverfahren

Projektleitung und Controlling sowie Koordination der fachlichen Abstimmung auf sämtlichen Planungsebenen

Sicherstellung einer bedarfsgerechten internen wie auch externen Kommunikation und des Einbezugs aller Anspruchsgruppen

Erarbeiten von fundierten und nachvollziehbaren Grundlagen für politische Entscheide

Dein Profil Hoch-/Fachhochschulabschluss im Bereich Raumplanung oder vergleichbare Qualifikation kombiniert mit Praxiserfahrung/Zusatzausbildung

Ausgewiesene Projektleitungserfahrung im Aufgabengebiet

Interdisziplinäres Verständnis und vernetztes Denken

Hohe kommunikative Kompetenz (mündlich wie schriftlich) und Verhandlungsgeschick

Teamfähige sowie belastbare Persönlichkeit

Motivation und Bereitschaft, sich im Spannungsfeld von Politik und Verwaltung für die Anliegen der Stadt einzusetzen Deine Zukunft Übernimm eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem lebendigen Umfeld, in dem Du Dich persönlich und fachlich einbringen kannst. Wir fördern und unterstützen Deine gezielte Entwicklung und Weiterbildung und bieten Dir eine solide Pensionskasse mit überdurchschnittlichem Arbeitgeberanteil. Unsere fortschrittlichen und fairen Anstellungsbedingungen ermöglichen Dir eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice.

Simone Schefer, Leiterin Stadtplanung, 044 931 32 34