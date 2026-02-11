Abo
Shop

Stellenplattform

Auf der Hochparterre Stellenplattform finden Sie ausgeschriebene Stellen aus den Bereichen Architektur, Planung und Design.

Die Stadt Wetzikon ist ein attraktiver Wohn-, Arbeits- und Bildungsstandort mit rund 27'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Innenverdichtung sowie der gesellschaftliche und klimatische Wandel stellen bedeutende Herausforderungen für unsere Stadt dar, die es vorausschauend zu gestalten gilt.

Sage JA, zu einer verantwortungsvollen Aufgabe, bei der Du Dich für die qualitätsvolle stadträumliche Entwicklung von Wetzikon einsetzt. Unsere Stadtplanung hat ein interessantes Portfolio an Projekten zu bieten. Als Projektleiter/in Stadtplanung übernimmst Du Verantwortung für die Weiterentwicklung der Stadt, die das Herz des Zürcher Oberlands ist. Dabei ist die Einbindung von vielfältigen Anspruchsgruppen und die Zusammenarbeit mit Planern und Bauherren genauso wichtig wie die professionelle Abwicklung der Planungsprozesse.

Projektleiter/in Stadtplanung (80-100%)

Wir freuen uns auf Dich per 1. März 2026 oder nach Vereinbarung.

 

Deine Hauptaufgaben

  • Selbständiges Leiten und Koordinieren von städtischen Planungsvorhaben (qualitätssichernde Verfahren, öffentliche Gestaltungs- und Quartierplanverfahren, Mitwirkungsprozesse) und Begleiten von privaten Planungsverfahren
  • Projektleitung und Controlling sowie Koordination der fachlichen Abstimmung auf sämtlichen Planungsebenen
  • Sicherstellung einer bedarfsgerechten internen wie auch externen Kommunikation und des Einbezugs aller Anspruchsgruppen
  • Erarbeiten von fundierten und nachvollziehbaren Grundlagen für politische Entscheide
     

Dein Profil

  • Hoch-/Fachhochschulabschluss im Bereich Raumplanung oder vergleichbare Qualifikation kombiniert mit Praxiserfahrung/Zusatzausbildung
  • Ausgewiesene Projektleitungserfahrung im Aufgabengebiet
  • Interdisziplinäres Verständnis und vernetztes Denken
  • Hohe kommunikative Kompetenz (mündlich wie schriftlich) und Verhandlungsgeschick
  • Teamfähige sowie belastbare Persönlichkeit
  • Motivation und Bereitschaft, sich im Spannungsfeld von Politik und Verwaltung für die Anliegen der Stadt einzusetzen

 

Deine Zukunft

Übernimm eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem lebendigen Umfeld, in dem Du Dich persönlich und fachlich einbringen kannst. Wir fördern und unterstützen Deine gezielte Entwicklung und Weiterbildung und bieten Dir eine solide Pensionskasse mit überdurchschnittlichem Arbeitgeberanteil. Unsere fortschrittlichen und fairen Anstellungsbedingungen ermöglichen Dir eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice.
 

Wir freuen uns über Deine Online-Bewerbung mit folgendem Link.

Bitte beachte, dass nur Bewerbungen über das Bewerbungstool entgegengenommen werden können. Vielen Dank für Dein Verständnis.

 

Auskünfte
Simone Schefer, Leiterin Stadtplanung, 044 931 32 34

 

 

Verlag Hochparterre
Weitere Stellenangebote
Kanton Basel-Stadt
Koordination und Entwicklung Kulturbauprojekte (50-60%)
10:8 Architekten GmbH
Projektleitung Architektur (100%)
OST – Ostschweizer Fachhochschule
Professor/in für Raumplanung (70% - 100%)
 
close

Sie möchten bei uns eine Stelle ausschreiben?

Kein Problem. Sie können Ihre Stelle sowohl im Heft inserieren als auch online präsentieren. Preise und weitere Informationen finden Sie hier – bis Ende März 2026 profitieren Sie von 20% Rabatt

Für eine Beratung oder Buchungen sind wir gerne für Sie da.