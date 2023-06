Die mit der Bevölkerungszunahme einhergehende Innenverdichtung, die weiter zunehmende Mobilität, die Folgen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels sowie des fortschreitenden Klimawandels stellen Herausforderungen dar, welche die Stadt Wetzikon im Rahmen der bevorstehenden Ortsplanungsrevision angehen und bewältigen muss.



Sagen Sie JA zu einer spannenden Herausforderung in unserem Stadtplanungs-Team, in welchem Sie sich für die Schaffung von Grün- und Freiräumen sowie die Wahrung und Förderung der Qualitäten in den Quartieren und Entwicklungsgebiet einsetzen werden. Dabei bildet die Begleitung von Quartier- und Gestaltungsplänen den Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit.

Projektleiter/in Stadt- und Freiraumplanung (80–100%)

Wir freuen uns auf Sie per 1. November 2023 oder nach Vereinbarung. Ihre Aufgaben Leiten, begleiten und koordinieren von öffentlichen und privaten Planungsverfahren

(Richt- und Nutzungsplanung sowie Arealentwicklungen und Sondernutzungsplanungen)

Handlungsfelder/-spielräume zur qualitätsvollen Siedlungsentwicklung aufzeigen und vorbereiten

Erarbeiten/Umsetzen von Projekten in Abstimmung mit der Vision 2040 des Stadtrates

Mitarbeit bei der anstehenden Ortsplanungsrevision und Aktualisierung des räumlichen Entwicklungskonzepts

Qualitätssicherung im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens Ihr Profil Hoch-/Fachhochschulabschluss mit raumplanerischer Ausrichtung oder vergleichbare Qualifikation

Berufserfahrung im Aufgabengebiet

Erfahrung in der Projektleitung und dem Prozessmanagement im Bereich Stadtplanung

Organisations- und Verhandlungsgeschick mit interdisziplinärem Verständnis

Verständnis für politische Prozesse und lösungs- und wirkungsorientierte Denk- und Arbeitsweise

Gute Fachkenntnisse zum öffentlichen Planungs- und Baurecht

Vertraut mit den Instrumenten und Prozessen der Raumplanung Ihre Zukunft Nehmen Sie die Chance wahr die Stadt Wetzikon mit Ihren Fähigkeiten aktiv mitzugestalten. Wir fördern und unterstützen gezielte Weiterbildungen. Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Jahresarbeits­zeitmodell und ermöglicht fortschrittliche Anstellungsbedingungen (Teilzeit, Homeoffice) und eine gute Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit und Familie. Auskünfte:

Thomas Gerber, Leiter Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt, 044 931 24 03 Hier bewerben



(Bitte beachten Sie, dass nur Bewerbungen über das Bewerbungstool entgegengenommen werden können. Vielen Dank für Ihr Verständnis)