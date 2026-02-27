Das Stadtbauamt erbringt Dienste in den Bereichen Stadtplanung, Baubewilligungs- und Baupolizeiwesen, Hochbau und Tiefbau, städtische Betriebe, Abwasserentsorgung sowie Umweltschutz. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und einsatzbereite Persönlichkeit als
Projektleiter/in Hochbau (50-60%)
Das ist Ihr Job
- Abwicklung unserer Hochbauprojekte
- Abwicklung des Submissions-, Subventions- und Vertragswesens
- Vertretung der Bauherrschaft in mittleren und grösseren Projekten ab der Phase Projektierung bis zur Betriebsübergabe
- Verantwortung für Qualitäts-, Termin und Kostensicherheit innerhalb der Projekte
- Verfassung von stilsicheren Anträgen
Das bieten wir Ihnen
- Wertschätzendes Klima
- Standortunabhängiges Arbeiten (Arbeitsweg, Homeoffice, hybride Sitzungsformen) Flexibles Arbeitszeitmodell
- Grosszügige Unterstützung im Bereich Weiterbildung
- Zentrale Lage nahe am Bahnhof
- Sehr gute Sozialleistungen (Pensionskasse, Nichtberufsunfall-Prämie)
- Betreuungszulagen zusätzlich zu den gesetzlichen Familienzulagen
- Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen mit vollem Lohnanspruch
Das bringen Sie mit
- Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in Architektur oder eine gleichwertige Ausbildung im Bauwesen
- Mehrere Jahre Berufserfahrung als Bauherrenvertreter/in in einer öffentlichen Verwaltung
- Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit
- Hohe Auftrittskompetenz, Eigenverantwortung und Initiative
- Stilsichere schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit
- Verantwortungsbewusste, belastbare und flexible Persönlichkeit
Arbeitsort
Verwaltungszentrum
Jurastrasse 22
4901 Langenthal
Alles klar?
Wenn nicht, ist Volker Wenning-Künne gerne für Sie da. Er ist Stadtbaumeister und vielleicht schon bald Ihr neuer Vorgesetzter. Tel. 062 916 22 48. Oder besuchen Sie uns unter www.langenthal.ch.
Wir laden Sie ein, uns Ihre Bewerbungsunterlagen mittels dem Online-Bewerbungsformular zu übermitteln.