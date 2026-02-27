Die Stadt Langenthal bildet das Zentrum des bernischen Oberaargaus mit einem Einzugsgebiet von rund 80'000 Personen und ist mit ca. 16'300 Einwohnerinnen und Einwohnern die achtgrösste Einwohnergemeinde im Kanton Bern.



Das Stadtbauamt erbringt Dienste in den Bereichen Stadtplanung, Baubewilligungs- und Baupolizeiwesen, Hochbau und Tiefbau, städtische Betriebe, Abwasserentsorgung sowie Umweltschutz. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und einsatzbereite Persönlichkeit als

Das ist Ihr Job

Abwicklung unserer Hochbauprojekte

Abwicklung des Submissions-, Subventions- und Vertragswesens

Vertretung der Bauherrschaft in mittleren und grösseren Projekten ab der Phase Projektierung bis zur Betriebsübergabe

Verantwortung für Qualitäts-, Termin und Kostensicherheit innerhalb der Projekte

Verfassung von stilsicheren Anträgen





Das bieten wir Ihnen

Wertschätzendes Klima

Standortunabhängiges Arbeiten (Arbeitsweg, Homeoffice, hybride Sitzungsformen) Flexibles Arbeitszeitmodell

Grosszügige Unterstützung im Bereich Weiterbildung

Zentrale Lage nahe am Bahnhof

Sehr gute Sozialleistungen (Pensionskasse, Nichtberufsunfall-Prämie)

Betreuungszulagen zusätzlich zu den gesetzlichen Familienzulagen

Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen mit vollem Lohnanspruch





Das bringen Sie mit

Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in Architektur oder eine gleichwertige Ausbildung im Bauwesen

Mehrere Jahre Berufserfahrung als Bauherrenvertreter/in in einer öffentlichen Verwaltung

Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit

Hohe Auftrittskompetenz, Eigenverantwortung und Initiative

Stilsichere schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit

Verantwortungsbewusste, belastbare und flexible Persönlichkeit



Arbeitsort

Verwaltungszentrum

Jurastrasse 22

4901 Langenthal



Alles klar?

Wenn nicht, ist Volker Wenning-Künne gerne für Sie da. Er ist Stadtbaumeister und vielleicht schon bald Ihr neuer Vorgesetzter. Tel. 062 916 22 48. Oder besuchen Sie uns unter www.langenthal.ch.

Wir laden Sie ein, uns Ihre Bewerbungsunterlagen mittels dem Online-Bewerbungsformular zu übermitteln.

