Abo
Shop

Stellenplattform

Auf der Hochparterre Stellenplattform finden Sie ausgeschriebene Stellen aus den Bereichen Architektur, Planung und Design.

Die Stadt Langenthal bildet das Zentrum des bernischen Oberaargaus mit einem Einzugsgebiet von rund 80'000 Personen und ist mit ca. 16'300 Einwohnerinnen und Einwohnern die achtgrösste Einwohnergemeinde im Kanton Bern.

Das Stadtbauamt erbringt Dienste in den Bereichen Stadtplanung, Baubewilligungs- und Baupolizeiwesen, Hochbau und Tiefbau, städtische Betriebe, Abwasserentsorgung sowie Umweltschutz. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und einsatzbereite Persönlichkeit als

Projektleiter/in Hochbau (50-60%)

Das ist Ihr Job

  • Abwicklung unserer Hochbauprojekte
  • Abwicklung des Submissions-, Subventions- und Vertragswesens
  • Vertretung der Bauherrschaft in mittleren und grösseren Projekten ab der Phase Projektierung bis zur Betriebsübergabe
  • Verantwortung für Qualitäts-, Termin und Kostensicherheit innerhalb der Projekte
  • Verfassung von stilsicheren Anträgen

     

Das bieten wir Ihnen

  • Wertschätzendes Klima
  • Standortunabhängiges Arbeiten (Arbeitsweg, Homeoffice, hybride Sitzungsformen) Flexibles Arbeitszeitmodell
  • Grosszügige Unterstützung im Bereich Weiterbildung
  • Zentrale Lage nahe am Bahnhof
  • Sehr gute Sozialleistungen (Pensionskasse, Nichtberufsunfall-Prämie)
  • Betreuungszulagen zusätzlich zu den gesetzlichen Familienzulagen
  • Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen mit vollem Lohnanspruch

     

Das bringen Sie mit

  • Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in Architektur oder eine gleichwertige Ausbildung im Bauwesen
  • Mehrere Jahre Berufserfahrung als Bauherrenvertreter/in in einer öffentlichen Verwaltung
  • Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit
  • Hohe Auftrittskompetenz, Eigenverantwortung und Initiative
  • Stilsichere schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit
  • Verantwortungsbewusste, belastbare und flexible Persönlichkeit


Arbeitsort
Verwaltungszentrum
Jurastrasse 22
4901 Langenthal


Alles klar?
Wenn nicht, ist Volker Wenning-Künne gerne für Sie da. Er ist Stadtbaumeister und vielleicht schon bald Ihr neuer Vorgesetzter. Tel. 062 916 22 48. Oder besuchen Sie uns unter www.langenthal.ch.

Wir laden Sie ein, uns Ihre Bewerbungsunterlagen mittels dem Online-Bewerbungsformular zu übermitteln.

Jetzt bewerben

 

Verlag Hochparterre
Weitere Stellenangebote
Stadt Wetzikon
Projektleiter/in Stadtplanung (80-100%)
Kanton Basel-Stadt
Koordination und Entwicklung Kulturbauprojekte (50-60%)
10:8 Architekten GmbH
Projektleitung Architektur (100%)
OST – Ostschweizer Fachhochschule
Professor/in für Raumplanung (70% - 100%)
 
close

Sie möchten bei uns eine Stelle ausschreiben?

Kein Problem. Sie können Ihre Stelle sowohl im Heft inserieren als auch online präsentieren. Preise und weitere Informationen finden Sie hier – bis Ende März 2026 profitieren Sie von 20% Rabatt

Für eine Beratung oder Buchungen sind wir gerne für Sie da.