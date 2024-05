Die Eco Alpin SA ist ein innovatives Umwelt- und Raumplanungsbüro mit insgesamt drei Filialen im Oberengadin. Wir beraten und planen für unsere Kunden in den Bereichen touristische Infrastrukturen, Siedlungsentwicklung, Mobilität, Energie und Klimaanpassung. In Folge eines Stellenwechsels suchen wir per Oktober 2024 eine/einen

Projekt- und Abteilungs­leiterIn Raumplanung/ Raument­wicklung (80-100%)

Zu Ihren Aufgaben gehören: Betretung und Beratung von Projekten in den Bereichen Raumentwicklung- und Raumplanung

Verfassen von Analysen, Berichten, Variantenstudien in den Sparten touristische Infrastrukturen (Bergbahnen, Skipisten, Langlaufloipen, Mountainbike, Wanderwege und dgl.), Siedlungsentwicklung, Energie, Verkehr, Naturgefahren und Klimaanpassung

Qualitätssicherung und Koordination von Auflage- und Baubewilligungsverfahren

Begleitung von Teilprojekten aus der Nutzungsplanung

Beratung von Gemeinden, Bauämtern, Architekten und Ingenieurbüros

Bauherrenberatungen und -vertretungen

Führen eines interdisziplinär aufgestellten Teams

Betreuung und Beratung unserer Kunden im öffentlichen und privaten Sektor

Akquisition und Offertwesen Was Sie auszeichnet: ETH-, Uni- oder Fachhochschulabschluss in Raumplanung oder vergleichbare Fachrichtung

Berufserfahrung als Raumplaner/in von Vorteil

Erfahrung in der Projektleitung

Flexibilität, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Freude an der Planung von Projekten im alpinen Raum

Unternehmerisches Denken und vernetztes Handeln

Motivierte und initiative Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet

Sie sind sehr zuverlässig, initiativ und flexibel und arbeiten lieber an Lösungen als an Problemen

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Was wir bieten: Eine verantwortungsvolle, spannende und vielseitige Tätigkeit

Die Möglichkeit auch im Homeoffice zu arbeiten

Eine fortschrittliche und digitalisierte Büroinfrastruktur

5 Wochen bezahlte Ferien

Ein zeitgemässes Gehalt und überdurchschnittliche Sozialleistungen

Die Eingliederung in ein interdisziplinäres, aufgestelltes und motiviertes Team

Eine offene Kommunikationskultur

Unterstützung durch die Geschäftsleitung

Familienfreundliche Rahmenbedingungen

Eine Arbeitsstelle an einem Ort, wo andere Ferien verbringen, ein Ort mit hoher Lebensqualität und sehr vielfältigen Freizeitmöglichkeiten

Unterstützung und Förderung Ihrer persönlichen Weiterbildung Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie ein Teil unseres Teams werden möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: Corsin Taisch, Geschäftsführer, T +41 79 320 62 89

Martin Aebli, Senior Projektleiter Raumentwicklung T +41 79 332 05 65 Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Herr Corsin Taisch; c.taisch@ecoalpin.ch