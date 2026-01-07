Sie sind eine in der Schweiz gut vernetzte Fachpersönlichkeit und haben Freude daran, der nächsten Generation berufsbefähigende Kompetenzen in der Raumplanung zu vermitteln und spannende Forschungsprojekte zu gestalten?
Dann suchen wir Sie per 1. Februar 2027 oder nach Vereinbarung als
Professor/in für Raumplanung (70% - 100%)
Sie vermitteln Ihr Wissen und Ihre Erfahrung praxisorientiert und interdisziplinär im Bachelorstudiengang Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung sowie im Profil Raumentwicklung und Landschaftsarchitektur des Masterstudiengangs MSE. Weiter forschen und beraten Sie anwendungsorientiert am IRAP Institut für Raumentwicklung.
Ihre Aufgaben:
- Sie unterrichten angehende Planerinnen und Planer in Raumplanung und vermitteln Theorie, Grundlagen und Praxis der Raumplanung auf allen Staatsebenen (kommunal, kantonal und Bund), mit Schwerpunkt auf der kommunalen Ebene
- Sie akquirieren und bearbeiten fremdfinanzierte Forschungs-, Entwicklungs- und
- Beratungsprojekte in den Bereichen Raumentwicklung sowie damit verbundener Disziplinen gemeinsam mit unserem Team der Professor/innen und der wissenschaftlichen Mitarbeitenden
- Sie entwickeln unsere bestehenden Weiterbildungsangebote im Bereich Raumplanung weiter und gestalten neue, für die Praxis relevante Angebote und bieten diese mit dem Team des IRAP am Weiterbildungsmarkt an
- Sie bringen sich aktiv in die interdisziplinäre Institutsarbeit sowie in die Weiterentwicklung der OST ein
Ihre Qualifikation:
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Raumplanung oder einer vergleichbaren Disziplin
- Sie bringen langjährige eigene Erfahrung in der formellen und informellen Raumplanung der Schweiz mit, insbesondere in der Nutzungsplanung
- Sie beschäftigen sich mit zentralen Zukunftsfragen der Raumentwicklung und haben Ideen zur Weiterentwicklung der Disziplin in der Schweiz
- Sie bringen ein breites Netzwerk an Kontakten in der Schweizer Raumplanungsszene mit und kennen die Herausforderungen aus Sicht der öffentlichen Hand und/oder der Planungsbüros aus Ihrer praktischen Arbeit
- Sie verfügen über Erfahrungen in der Wissensvermittlung
Wir bieten:
- Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in interdisziplinären Lehr- und Forschungsteams an einer attraktiven Hochschule
- Freiraum für Ihre persönliche Initiative sowie Unterstützung bei Ihrer fachlichen und didaktischen Weiterentwicklung
- Ein attraktives Umfeld mit moderner Infrastruktur am Campus Rapperswil-Jona der OST in zentraler Lage direkt am Zürichsee beim Bahnhof Rapperswil
Haben wir Ihr Interesse geweckt und verfügen Sie über die gewünschten Qualifikationen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens28. Februar 2026 über unser Online-Tool (jobs-ost.ch).
Gerne stehen Ihnen für weitere Auskünfte der Institutsleiter IRAP Prof. Gunnar Heipp, gunnar.heipp@ost.ch sowie der Studiengangsleiter Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung Prof.Carsten Hagedorn, carsten.hagedorn@ost.ch, zur Verfügung. Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen die Leiterin HCM, Cornelia Bruggmann, cornelia.bruggmann@ost.ch zur Verfügung.