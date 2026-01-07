Die OST – Ostschweizer Fachhochschule ist eine interkantonale und interstaatliche Fachhochschule mit Standorten in Buchs, Rapperswil-Jona und St.Gallen. Mit exzellenten Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Weiterbildungen auf der Höhe der Zeit bilden wir zukunftsorientierte Fach- und Führungskräfte aus. Im Bereich der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen gehören wir national zu den führenden Institutionen.



Sie sind eine in der Schweiz gut vernetzte Fachpersönlichkeit und haben Freude daran, der nächsten Generation berufsbefähigende Kompetenzen in der Raumplanung zu vermitteln und spannende Forschungsprojekte zu gestalten?



Dann suchen wir Sie per 1. Februar 2027 oder nach Vereinbarung als

Sie vermitteln Ihr Wissen und Ihre Erfahrung praxisorientiert und interdisziplinär im Bachelorstudiengang Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung sowie im Profil Raumentwicklung und Landschaftsarchitektur des Masterstudiengangs MSE. Weiter forschen und beraten Sie anwendungsorientiert am IRAP Institut für Raumentwicklung.

Ihre Aufgaben:

Sie unterrichten angehende Planerinnen und Planer in Raumplanung und vermitteln Theorie, Grundlagen und Praxis der Raumplanung auf allen Staatsebenen (kommunal, kantonal und Bund), mit Schwerpunkt auf der kommunalen Ebene

Sie akquirieren und bearbeiten fremdfinanzierte Forschungs-, Entwicklungs- und

Beratungsprojekte in den Bereichen Raumentwicklung sowie damit verbundener Disziplinen gemeinsam mit unserem Team der Professor/innen und der wissenschaftlichen Mitarbeitenden

Sie entwickeln unsere bestehenden Weiterbildungsangebote im Bereich Raumplanung weiter und gestalten neue, für die Praxis relevante Angebote und bieten diese mit dem Team des IRAP am Weiterbildungsmarkt an

Sie bringen sich aktiv in die interdisziplinäre Institutsarbeit sowie in die Weiterentwicklung der OST ein

Ihre Qualifikation:

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Raumplanung oder einer vergleichbaren Disziplin

Sie bringen langjährige eigene Erfahrung in der formellen und informellen Raumplanung der Schweiz mit, insbesondere in der Nutzungsplanung

Sie beschäftigen sich mit zentralen Zukunftsfragen der Raumentwicklung und haben Ideen zur Weiterentwicklung der Disziplin in der Schweiz

Sie bringen ein breites Netzwerk an Kontakten in der Schweizer Raumplanungsszene mit und kennen die Herausforderungen aus Sicht der öffentlichen Hand und/oder der Planungsbüros aus Ihrer praktischen Arbeit

Sie verfügen über Erfahrungen in der Wissensvermittlung

Wir bieten:

Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in interdisziplinären Lehr- und Forschungsteams an einer attraktiven Hochschule

Freiraum für Ihre persönliche Initiative sowie Unterstützung bei Ihrer fachlichen und didaktischen Weiterentwicklung

Ein attraktives Umfeld mit moderner Infrastruktur am Campus Rapperswil-Jona der OST in zentraler Lage direkt am Zürichsee beim Bahnhof Rapperswil

Haben wir Ihr Interesse geweckt und verfügen Sie über die gewünschten Qualifikationen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens28. Februar 2026 über unser Online-Tool (jobs-ost.ch).

Gerne stehen Ihnen für weitere Auskünfte der Institutsleiter IRAP Prof. Gunnar Heipp, gunnar.heipp@ost.ch sowie der Studiengangsleiter Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung Prof.Carsten Hagedorn, carsten.hagedorn@ost.ch, zur Verfügung. Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen die Leiterin HCM, Cornelia Bruggmann, cornelia.bruggmann@ost.ch zur Verfügung.