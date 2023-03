Die OST - Ostschweizer Fachhochschule ist eine interkantonale und interstaatliche Fachhochschule mit Standorten in Buchs, Rapperswil-Jona und St.Gallen. Mit exzellenten Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Weiterbildungen auf der Höhe der Zeit bilden wir zukunftsorientierte Fach- und Führungskräfte aus. Im Bereich der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen gehören wir national zu den führenden Institutionen.



Der Bachelorstudiengang Landschaftsarchitektur ist der einzige in der Deutschschweiz und bildet seine Studierenden umfassend in allen Fachdisziplinen der Landschaftsarchitektur aus. Wir suchen per 1. September 2024 Sie als

Professor/in für Ausführungsplanung (60-100%)

Der Studiengang Landschaftsarchitektur gehört zum Departements Architektur, Bau, Landschaft, Raum. Als Professor/in für Ausführungsplanung sind Sie in verantwortungsvoller Position in Lehre, anwendungsorientierter Forschung & Entwicklung / Dienstleistungen tätig und tragen zur inhaltlich-strategischen Entwicklung ihres Fachgebietes bei.

Ihre Aufgaben: Sie lehren auf Bachelor- und Masterstufe die Fachgebiete Projektierung und Ausführungsplanung in der Landschaftsarchitektur

Sie betreuen Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten

Sie engagieren sich für anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung am Institut für

Landschaft und Freiraum ILF

Sie akquirieren und bearbeiten drittmittelfinanzierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte

Sie leisten Beiträge zur Entwicklung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen

Ihre Qualifikation: Sie haben einen Hochschulabschluss als Landschaftsarchitektin oder Landschaftsarchitekt, vorzugsweise mit Promotion

Sie verfügen über Projektleitungserfahrung von komplexen Bauprojekten in den SIA-Phasen Projektierung und Ausführung

Sie weisen sich durch grundlegende und weiterführende Kenntnisse der Bautechnik im Garten- und Landschaftsbau, modellbasierter Ausführungsplanung und digitaler Arbeitsmethoden (CAD und BIM) aus

Sie bringen Erfahrungen in der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung mit

Sie verfügen über Erfahrung in der Wissensvermittlung und haben Freude, Ihr Wissen an Studierende weiterzugeben

Sie sind erfahren in der Führung von Teams

Sie zeigen Bereitschaft zum Engagement in der Studiengangs-, Instituts- und Hochschulentwicklung

Wir bieten: Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in interdisziplinären Lehr- und Forschungsteams am Departement Architektur, Bau, Landschaft, Raum

Freiraum für Ihre persönliche Initiative sowie Unterstützung bei Ihrer fachlichen und didaktischen Weiterentwicklung

Ein dynamisches Umfeld mit moderner Infrastruktur auf dem Campus Rapperswil-Jona der OST in zentraler Lage direkt am Zürichsee und beim Bahnhof Rapperswil

Haben wir Ihr Interesse geweckt und verfügen Sie über die gewünschte Qualifikation? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 24. April 2023 über unser Online-Tool (jobs-ost.ch). Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Departementsleiterin Prof. Dr. Margit Mönnecke, margit.moennecke@ost.ch, 058 257 4401