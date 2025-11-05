Nachfolge gesucht
Wir bieten
- Ein florierendes Landschaftsarchitekturbüro am Jurasüdfuss mit Schwerpunkt Objektplanung im Siedlungsraum
- Gefüllte Auftragsbücher für mindestens die nächsten fünf Jahre
- Eine bestehende Infrastruktur an Toplage
- Ein langjähriges, kompetentes und motiviertes Team
- Langjährige Kontakte zu Planungsbüros und Bauherrschatten
Wir suchen
- Personen für eine Partnerschaft und Geschäftsübernahme oder Firmen mit Interesse an einer Zweigstelle im Raum Solothurn
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Marlis David und Christoph von Arx
david&vonarx landschaftsarchitektur gmbh
rossmarktplatz 1
4500 solothurn
mail@david-vonarx.ch
www.david-vonarx.ch
032 621 24 21