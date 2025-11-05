Lesen mit tiun
Nachfolge gesucht

Wir bieten

  • Ein florierendes Landschaftsarchitekturbüro am Jurasüdfuss mit Schwerpunkt Objektplanung im Siedlungsraum
  • Gefüllte Auftragsbücher für mindestens die nächsten fünf Jahre
  • Eine bestehende Infrastruktur an Toplage
  • Ein langjähriges, kompetentes und motiviertes Team
  • Langjährige Kontakte zu Planungsbüros und Bauherrschatten


Wir suchen

  • Personen für eine Partnerschaft und Geschäftsübernahme oder Firmen mit Interesse an einer Zweigstelle im Raum Solothurn


Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Marlis David und Christoph von Arx

 

david&vonarx landschaftsarchitektur gmbh
rossmarktplatz 1
4500 solothurn


mail@david-vonarx.ch
www.david-vonarx.ch
032 621 24 21

 

