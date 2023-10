Wädenswil ist eine attraktive Stadt am linken Zürichseeufer mit gut 25'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In der Stadtverwaltung arbeiten rund 300 Mitarbeitende, die für die Bevöl-kerung täglich umfassende Dienstleistungen erbringen.



Für die Abteilung Planen und Bauen suchen per 1. Januar 2024 oder nach Vereinbarung eine/einen

Mitarbeiterin/­Mitarbeiter Raum- und Landschaftsplanung (50%)



Zu Ihren Handlungsfeldern gehören Unterstützung der Projektleitung Raumplanung und Biodiversität/Naturschutz

Administrative Aufgaben

Verantwortlich für projektbezogene Grundlagenrecherchen

Selbständige Betreuung kleinerer Projekte

Mitwirken in lokalen und regionalen Gremien

Öffentlichkeitsarbeiten im Tätigkeitsgebiet



Was Sie mitbringen Eine abgeschlossene höhere Ausbildung (HF/FH), idealerweise in den Bereichen Raumplanung, Umweltwissenschaften oder Landschaftsarchitektur

Berufserfahrung im Bereich Raum- und Landschaftsplanung

Vernetztes Denken, selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Belastbare und teamfähige Persönlichkeit

Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Umgang mit Privaten, Behörden und Unternehmen

Überzeugende Auftrittskompetenzen

Sehr gute PC-Anwenderkenntnisse



Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem eingespielten Team. Sowie die Möglichkeit, die Entwicklung von Wädenswil hautnah mitzuerleben. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Markus Hohl, Leiter-Stv. Dienstelle Raumplanung und Landschaftsentwicklung Planen und Bauen (Telefon 044 789 73 04). Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann laden wir Sie herzlich ein, sich über das Onlineportal der Stadt Wädenswil zu bewerben. Bewerbungen per E-Mail sowie auf dem Postweg werden nicht berücksichtigt.