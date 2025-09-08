Vielseitige Führungsaufgabe in einem der grössten Schweizer Büros.



Unsere Auftraggeberin ist eines der grössten Architektur- und Generalplanungsunternehmen der Schweiz mit rund 400 Mitarbeitenden. Das Büro mit mehreren Standorten in der gesamten Schweiz setzt komplexe Projekte in Entwurf, Planung sowie Bau- und Projektmanagement ganzheitlich um. Diese umfassenden Kompetenzen machen das Unternehmen auch zu einem interessanten Kollaborationspartner für national und international renommierte Architekt*innen.



Für dieses aussergewöhnliche Büro und mit Arbeitsort Bern suchen wir Sie als

Das Aufgabenspektrum. Für spannende Grossprojekte, beispielsweise in den Bereichen Spital-, Infrastrukturbauten, Universitätsgebäude o.ä. suchen wir Sie für die Leitung Realisierung. Sie übernehmen diese komplexe Führungsaufgabe als Teil des Bereichs Baumanagement und erarbeiten mit Ihrem Team Leistungsbeschreibungen, betreuen das Ausschreibungs- und Vergabewesen, und leiten die Realisierung der Arbeiten auf der Baustelle vom Baubeginn bis zur Inbetriebsetzung. Zusammen mit den Projektleitenden optimieren Sie den Bauablauf, erstellen den Terminrahmen und überwachen die Kosten und die Einhaltung der Vertragsbedingungen.

Ihr Profil. Sie sind Dipl. Bauleiter:in mit Bauleitungserfahrung und verfügen über fundierte Erfahrung als Leiter*in Realisierung in der Schweiz. Komplexe Bauprojekte reizen Sie und Sie legen grossen Wert auf eine sorgfältige und proaktive Arbeitsweise mit dem Blick fürs Wesentliche. Idealerweise ist Deutsch hre Muttersprache und Sie sind mehrsprachig. Sie sind durchsetzungsstark und verfügen über ein hohes Qualitätsbewusstsein. Mit Ihrer grossen Erfahrung sind Sie ein Mentor für das Team und geben gerne Ihr Wissen an Jüngere weiter.

Auf Sie wartet eine vielseitige Führungsaufgabe mit spannenden Projekten und sehr guten Anstellungsbedingungen (viele Fringe Benefits). Rufen Sie Christof Willi für weitere Informationen an oder senden Sie uns Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen. Wir garantieren Ihnen selbstverständlich absolute Diskretion.

KNELLWOLF + PARTNER AG

Zürich – St. Margrethen - Bern

T 044 311 41 60

christof.willi@knellwolf.com

www.knellwolf.com