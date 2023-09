Die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft sucht per 1. Dezember 2023 oder nach Vereinbarung eine/einen

Ihre Verantwortung

Sie leiten die Abteilung Kantonsplanung fachlich und personell und sind gemeinsam mit Ihrem Team für die Raumbeobachtung und die kantonale Richtplanung zuständig. Weitere Themengebiete sind der Gewässerraum, die Velo-, Fuss- und Wanderwege.

Sie analysieren die räumliche Entwicklung des Kantons und sind federführend im rollenden Prozess der Richtplanung. Sie erarbeiten zukunftsfähige Lösungen, um die räumlichen Ansprüche und Auswirkungen von Mobilität, Klima, Energie und Entsorgung optimal auf die Siedlungs- und Landschaftsqualitäten abstimmen zu können.

Sie wirken bei der Erarbeitung von Gesetzesentwürfen mit, erarbeiten Vorlagen an den Regierungs- und Landrat und stehen für die landrätliche Kommissionsberatung zur Verfügung.

Sie pflegen Kontakte mit anderen Dienststellen, Gemeinde-, Kantons- und Bundesbehörden und wirken in Arbeitsgruppen, Projektgruppen und Kommissionen mit.

Zusammen mit dem Kantonsplaner sind Sie in Ihrer Funktion zentrale Ansprechstelle für die Abstimmung mit den Nachbarkantonen, mit der Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm Basel sowie den trinationalen Planungsgremien.

Ihr Hintergrund

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss im Bereich Raumplanung

Sie haben ausgewiesene Berufserfahrung in der Raumplanung in der Schweiz

Sie verfügen über Führungserfahrung

Sie kennen sich mit den Planungsinstrumenten der Kantone und des Bundes aus

Sie haben idealerweise einen Bezug zur Nordwestschweiz

Sie haben ein gewinnendes Auftreten, Durchsetzungskraft sowie ausgeprägte analytische, strategische und kommunikative Fähigkeiten



Kantonale Verwaltung Kanton Basel-Landschaft

Die kantonale Verwaltung Basel-Landschaft ist die grösste Arbeitgeberin im Kanton. Verteilt auf fünf Direktionen, die Landeskanzlei und die Gerichte arbeiten hier rund 6'000 Personen in unterschiedlichen Berufen, vielfältigen Fachgebieten und mit grosser Erfahrung im Dienst der Allgemeinheit. Tag für Tag setzt dieses grosse Team seine geballte Arbeitskraft und seine breit gefächerte Kompetenz für die Bevölkerung und die Wirtschaft ein. So erhalten und entwickeln wir den Wohlstand und das Wohlergehen im Kanton.



Amt für Raumplanung

Das Amt für Raumplanung steuert die raumwirksamen Tätigkeiten. Es berät die Gemeinden und Regionen in ihren Planungsbelangen und ist zudem Fachstelle für den öffentlichen Verkehr, die kantonale Denkmalpflege, die Ortsbildpflege, die Bau- und Planungskultur, den Lärmschutz, die Fuss-, Velo und Wanderwege und für die Geodaten.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden geografischen, politischen und planerischen Umfeld. Als Mitglied der Geschäftsleitung, direkt dem Kantonsplaner unterstellt und gegebenenfalls als seine Stellvertretung, können Sie sich aktiv für die räumliche Entwicklung des Kantons engagieren und so den Lebensraum der Zukunft mitgestalten. Ihr zukünftiger Arbeitsort liegt in Liestal in der historischen Villa Scholer.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unsere Stellenplattform.

Für Fragen zur Stelle

Thomas Waltert

Kantonsplaner

Tel. 061 552 59 31



Für Fragen zum Bewerbungsprozess

Milena Imhof

HR Beraterin

Tel. 061 552 96 94