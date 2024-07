Die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft sucht per 2025 eine/n

Ihre Verantwortung

Sie leiten die kantonale Fachstelle mit den beiden Bereichen Denkmal- und Ortsbildpflege und sind direkt dem Kantonsplaner und Leiter des Amts für Raumplanung unterstellt.

Sie erstellen Konzepte für die Konservierung, Renovierung und Sanierung von geschützten Kulturdenkmälern sowie Ihrer Umgebung und gewährleisten die fachliche Begleitung dieser Vorhaben zusammen mit Architektinnen, Handwerkern, Restauratoren und Bauherrschaften.

Sie beantragen die Unterschutzstellung von geschützten Kulturgütern, prüfen Bau- und Planungsvorhaben und verfassen Vorlagen an den Landrat sowie Stellungnahmen zu landrätlichen Vorstössen.

Sie forschen zu verschiedenen Themen der Baselbieter Kulturlandschaft, arbeiten in kantonalen und nationalen Projekten mit und pflegen den regelmässigen Kontakt zu verschiedenen Institutionen der Baukultur.

Ausserdem stellen Sie Grundlagen, Wegleitungen und Inventare für die Beurteilung, Sicherung und Pflege von Kulturdenkmälern bereit und sind Mitglied der regierungsrätlichen Denkmal- und Heimatschutzkommission.

Ihr Hintergrund

Sie haben ein Studium in Architektur oder Kunstgeschichte abgeschlossen und weisen Kenntnisse in Mittelalterarchäologie und oder Bauforschung vor. Idealerweise haben Sie ein Nachdiplomstudium im Bereich Denkmalpflege absolviert.

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der praktischen Denkmalpflege, insbesondere in der Leitung von grösseren Sanierungsprojekten, Kenntnisse der Baukultur der Nordwestschweiz und spezifische Fachkenntnisse zu einzelnen Kulturdenkmalgattungen.

Sie haben ein gewinnendes Auftreten, vertreten eine kohärente fachliche Haltung und können sachlich gut vermitteln.

Sie sind entscheidungsfähig und auch in Konfliktfällen belastbar.

Idealerweise besitzen Sie bereits Führungserfahrung sowie Erfahrung im Umgang mit Medien und Politik.

Kantonale Verwaltung Kanton Basel-Landschaft

Die kantonale Verwaltung Basel-Landschaft ist die grösste Arbeitgeberin im Kanton. Sie bietet interessante Arbeitsplätze und ausserdem eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten. In vielfältigen Berufen und Fachgebieten erbringen über 6'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich Dienstleistungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Damit leisten sie einen Beitrag zu einem hohen Lebensstandard und fördern die Attraktivität des Kantons. Gestalten Sie mit uns aktiv die Zukunft!

Amt für Raumplanung

Das Amt für Raumplanung umfasst mehrere Abteilungen, welche alle Aspekte der Planung abbilden. Dazu gehört auch die Kantonale Denkmalpflege mit den beiden Fachbereichen der Ortsbild- und Denkmalpflege. In verschiedenen Fragestellungen und Projekten arbeitet die Kantonale Denkmalpflege mit weiteren Abteilungen des Amtes wie Baukultur, Ortsplanung, Kantonsplanung zusammen. Darüber hinaus ist die Kantonale Denkmalpflege im Bereich der Bauforschung, der Ortsentwicklung sowie der Sanierung von Kulturdenkmälern tätig und arbeitet mit verschiedenen kantonalen Stellen aus dem Bereich Archäologie, Hochbau, Tiefbau und Baubewilligungswesen zusammen.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Das Baselbiet ist durch verschiedene Hauslandschaften geprägt und ist reich an Kulturdenkmälern vom Mittelalter bis in die Moderne. Ländliche Gebiete, katholisch geprägte Orte und stadtnahe Gemeinden stellen unterschiedliche Ansprüche an ein vorausschauendes denkmalpflegerisches Handeln. Wir bieten Ihnen eine vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit in den unterschiedlichsten Bereichen von der Orgel- zur Garten- und Baudenkmalpflege, Konstruktionsgeschichte bis hin zu weiteren Themengebieten wie Baukultur, Orts- und Landschaftsentwicklung. Sie pflegen vielfältige Kontakte innerhalb des Kantons und auch ausserhalb.



Werden Sie Teil unserer Führungskultur. Sie führen ein junges, engagiertes Team bestehend aus fünf Mitarbeitenden.



Ihr zukünftiger Arbeitsort liegt in Liestal in der historischen Villa Scholer nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt.

Für Fragen zur Stelle

Herr Thomas Waltert

Kantonsplaner und Leiter Amt für Raumplanung

Tel. 061 552 59 31