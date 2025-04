Stadt und Landschaft in einem, das ist das Einzigartige an Davos.



Davos ist eine weltoffene Alpenmetropole mit einmaligem Charakter und bietet einen attrakti-ven Lebens- und Wirtschaftsraum. Für dessen Erhalt und die Weiterentwicklung setzen sich die über 250 Mitarbeitenden der Gemeinde Davos täglich kompetent und engagiert ein.



Davos ist die höchstgelegene Stadt der Alpen auf 1560 Meter über Meer und hat rund 12'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Ort wächst während der Wintersaison auf knapp 50'000 Personen an und entsprechend ist auch die Infrastruktur darauf ausgerichtet. Zudem verfügt die Gemeinde über ein grosses Kongresshaus von internationalem Ruf und eines der schönsten Eishockeystadien der Welt. Auch fünf Forschungszentren von globaler Bedeutung, Hotels und Restaurants sowie die grossen Bergbahnen gehören zu Davos.



Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine:n

Leiter:in Hochbauamt (80-100%)

Deine Hauptaufgaben Fachliche, personelle und finanzielle Leitung und Führung des Hochbauamtes

Entwicklung, Bearbeitung, Begleitung, Koordination und Umsetzung von Hochbauprojekten der Gemeinde

Beratung und Unterstützung des Kleinen Landrates in bautechnischen Angelegenheiten

Verfassen von Stellungnahmen, Zustandsberichten und Entscheidungsgrundlagen

Mitwirken in interdisziplinären Arbeitsgruppen Dein Profil Abgeschlossene bautechnische Ausbildung (z.B. Hochbauzeichner:in mit Zusatzausbildungen, Techniker:in, Architekt:in)

Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise bei einer Baubehörde

Gutes Verständnis im öffentlichen Recht

Erfahrung in Raumplanungsthemen

Berufliche Erfahrung in den Bereichen Führung, Projektmanagement und Betriebswirtschaft

Freude an der Arbeit im politischen Umfeld und Verständnis für politische Abläufe

Ganzheitliches Denken sowie lösungsorientiertes Handeln

Kommunikationsstärke und gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

Entscheidungsfähigkeit, Überzeugungskraft, Verhandlungsgeschick, Belastbarkeit Unser Angebot Herausfordernder Aufgabenbereich mit grossem Gestaltungs- und Handlungsspielraum

Die Möglichkeit eigene Ideen und Visionen einzubringen und umzusetzen

Attraktive Anstellungsbedingungen und sehr gute Sozialleistungen

Moderner Arbeitsplatz im Zentrum von Davos

Vielfältiges Sport-, Freizeit- und Kulturangebot in der schönen Davoser Bergwelt

Mithilfe bei der Wohnungssuche, sofern benötigt Haben wir dein Interesse an dieser spannenden und verantwortungsvollen Stelle geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen im PDF-Format an: personal@davos.gr.ch Für ergänzende Auskünfte steht dir Valérie Favre Accola (Departementsvorsteherin) unter der Telefonnummer 081 414 30 15 sehr gerne zur Verfügung, weitere Informationen zum Arbeits- & Wohnstandort Davos findest du unter: www.live-work-davos.ch