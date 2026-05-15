Werde Teil unseres Teams

Deine Arbeit hat Wirkung – für Bern und für die Menschen, die hier leben und arbeiten. Gestalte mit uns die Gemeinschaft und die Zukunft dieser Stadt: sichtbar, spürbar, nachhaltig.

In der Präsidialdirektion laufen die Fäden von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zusammen. Das Stadtplanungsamt ist zuständig für die bauliche und räumliche Entwicklung und Gestaltung der Stadt Bern.

Das Stadtplanungsamt setzt sich täglich für die hohe Berner Lebensqualität ein. Der Bereich Freiraum des Stadtplanungsamtes setzt sich mit der strategischen Planung – von der Stadtebene bis zum einzelnen Grundstück – für die Bevölkerung ein, um genügend nutzbare und hochwertige Freiräume zur Verfügung zu stellen. So unterstützen wir auch die Anpassung an die Klimaerwärmung und legen die Basis für die Zukunft Berns.



Was du bewegst

Bereich Freiraum als integralen Bestandteil der Stadtplanung führen

Vielfältige Planungsprozesse leiten und koordinieren, deren städtebauliche und insbesondere freiraumplanerische Qualität sichern

Dossiers für politische Entscheide vorbereiten und anspruchsvolle Geschäfte in Kommissionen sowie in der Öffentlichkeit vertreten

Aufträge für Nutzungs- und Entwicklungsplanungen sowie Planungsverfahren verantworten, Realisierungen begleiten

Verantwortung in der Geschäftsleitung übernehmen

Was du mitbringst

Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Städtebau, Landschaftsarchitektur, Raumplanung oder gleichwertige Ausbildung

Mehrjährige, fundierte Berufs- und Führungserfahrung sowie in der Projektleitung, Sicherheit im interdisziplinären Arbeiten

Begeisterung für qualitätsvolle Freiräume und deren Weiterentwicklung

Kundenorientierung, strategisches Denken, hohe Teamfähigkeit und Kommunikations- sowie Verhandlungsgeschick

Erfahrung in Steuerung und Begleitung von Beurteilungs- und Fachgremien

Kontakt

Bei Fragen zum Bewerbungsprozess oder zur Arbeitgeberin Stadt Bern:

Michelle Diemi, Personalverantwortliche

031 321 70 25



Bei Fragen zur Stelle und unser Team bei der Stadt Bern:

Jeanette Beck, Stadtplanerin

031 321 70 10