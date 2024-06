Unsere Auftraggeberin ist ein erfolgreiches mittelgrosses Büro, das sich auf den Bau und Innenausbau von Chalets im gehobenen Segment spezialisiert hat. Das Büro in der Nähe von Gstaad bietet nebst klassischer Architektur und Innenarchitektur ein eigenes Atelier für Innendekoration, um seiner internationalen Klientel einen ganzheitlichen Ansatz bieten zu können. Nebst hohem Gestaltungswillen und interdisziplinärem Denken legt unsere Auftraggeberin grossen Wert auf eine positive Team Dynamik.



Als wichtige Ergänzung des internationalen Teams suchen wir eine:n vielseitige:n

Was wir uns wünschen. Sie sind verantwortlich für die gesamte Organisation, Logistik und Mitarbeiterführung des Ateliers. Im Atelier werden Aufträge für das eigene Architekturbüro sowie im Auftrag Dritter ausgeführt. Die fachlichen Aufgaben liegen vorwiegend in folgenden Bereichen: Verkauf und Verlegung von Teppichen und Parkett, Planung, Auswahl und Montage von Vorhängen, Markisen, sowie Beratung, Verkauf und Lieferung von Einrichtungs-gegenständen wie Sofas, Betten, Tischen, Stühlen etc. Sie sind geübt im Umgang mit einer gehobenen und anspruchs-vollen Klientel und gewohnt, auf Kundenwünsche professionell und kreativ einzugehen.

Was Sie bieten. Sie haben die Ausbildung zur/zum Innendekorateur:in EFZ oder im Bereich Innenarchitektur erfolgreich absolviert und haben Erfahrung in der Innendekoration von Schweizer Projekten. Gute handwerkliche Fähigkeiten, Organisationstalent und eine sehr selbstständige Arbeitsweise sind wichtig in dieser Funktion. Sie haben Flair für gut abgestimmte Logistik, denken voraus und können die Leitung der derzeit 2 Innendekorateur:innen selbstständig übernehmen. Neben Deutsch beherrschen Sie auch Englisch oder Französisch.

Interessieren Sie sich für diese Aufgabe mit viel Handlungsspielraum und ausgezeichneten Anstellungsbedingungen? Chris Willi gibt Ihnen gerne nähere Auskünfte und freut sich über Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen. Auch gerne, wenn Sie in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen, denn Vertraulichkeit und Diskretion sind unser oberstes Gebot.

