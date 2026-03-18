Das ILF – Institut für Landschaft und Freiraum forscht in der gesamten Bandbreite landschaftsarchitektonischer Themen.

Es gliedert sich in die vier Schwerpunkte Entwurf, Freiraumplanung und Geschichte und Theorie der Landschaftsarchitektur, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung, Ökologie und Pflanzenverwendung, Projektierung und BIM.



Am Standort Rapperswil suchen wir per 1. September 2026 oder nach Vereinbarung eine/n

Ihre Aufgaben

Das ILF erarbeitet fachliche Grundlagen, anwendbare Werkzeuge sowie praktische Lösungen für Landschaft und Freiraum. Mit seiner Facharbeit unterstützt das ILF insbesondere Gemeinden, Fachstellen der Kantone und des Bundes und die Privatwirtschaft. Die Kernkompetenzen des ILF liegen in der Verbindung von Forschung und Praxis und in der Erarbeitung von innovativen Lösungen. Das ILF Team ist zudem in der Lehre im Studiengang Landschaftsarchitektur engagiert.



Möchten Sie in führender Rolle zur weiteren Entwicklung des Instituts beitragen? Als dessen Leiter/in führen Sie rund 30 Mitarbeitende. Sie sind zusätzlich Mitglied der Departementsleitung und übernehmen damit auch Verantwortung für die Entwicklung des Departements Architektur, Bau, Landschaft, Raum. Neben der Leitungstätigkeit sind Sie in angewandter Forschung & Entwicklung, der Weiterbildung oder der Lehre tätig.

Ihre Qualifikation

Für diese Aufgabe bringen Sie Führungserfahrung und Freude an der Führung von Fachexpert/innen mit. Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in der Landschaftsarchitektur oder einer verwandten Disziplin und langjährige Berufserfahrung, sind kommunikativ stark und zeichnen sich durch sehr gute konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten aus. Sie denken unternehmerisch, besitzen betriebswirtschaftliche Kompetenzen und sind idealerweise mit der Berufspraxis von Bau und Planung gut vernetzt. Sie kennen die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und verstehen das Praxisumfeld des Instituts. Sie sind motiviert, das ILF zur bevorzugten Partnerin des Berufsfeldes in angewandter Forschung & Entwicklung, Weiterbildung und Dienstleistung weiterzuentwickeln.

Wir bieten

Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe im Rahmen der OST

Ein sehr dynamisches und pulsierendes Umfeld, das Raum für eigene Initiativen lässt

Eine partizipative Kultur der Zusammenarbeit

Attraktive Anstellungsbedingungen und moderne Infrastruktur auf dem Campus Rapperswil der OST an zentraler Lage, direkt am See und unmittelbar beim Bahnhof Rapperswil

Über die OST

Die OST - Ostschweizer Fachhochschule ist eine interkantonale und interstaatliche Fachhochschule mit Standorten in Buchs, Rapperswil-Jona und St.Gallen. Mit exzellenten Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Weiterbildungen auf der Höhe der Zeit bilden wir zukunftsorientierte Fach- und Führungskräfte aus. Im Bereich der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen gehören wir national zu den führenden Institutionen.

Interesse?

Haben wir Ihr Interesse geweckt und verfügen Sie über die gewünschte Qualifikation? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Tool.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte telefonisch an Rolf Indermaur, HR Business Partner des Departements Architektur, Bau, Landschaft, Raum unter +41 58 257 18 25.