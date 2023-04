schilling partners ag

Unsere Auftraggeberin, die OST – Ostschweizer Fachhochschule, ist eine interkantonale und interstaatliche Fachhochschule mit Standorten in Buchs, Rapperswil-Jona und St.Gallen. Mit exzellenten Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Weiterbildungen auf der Höhe der Zeit bildet sie zukunftsorientierte Fach- und Führungskräfte aus. Im Bereich der anwendungsorien-tierten Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen gehört sie national zu den führen-den Institutionen.



Wir wurden mit der Suche des neuen/der neuen

beauftragt.

Das standortübergreifende Departement Architektur, Bau, Landschaft, Raum ist mit seinen vier Fachrichtungen Architektur, Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur sowie Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung einzigartig in der Schweiz. Es entwickelt und vermittelt fachübergreifend innovativ Lösungen für aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der Planung und Gestaltung unseres Lebensraums. Es steht für qualitativ hochwertige Baukultur, gesellschaftliche Relevanz, ökologische Verantwortung und ökonomische Leistungsfähigkeit.

Möchten Sie in führender Rolle zur weiteren Entwicklung des Departements beitragen? Als dessen Leiter/in führen Sie rund 170 Mitarbeitende. Sie sind zusätzlich Mitglied der Hochschulleitung und übernehmen damit auch Verantwortung für die Entwicklung der Gesamthochschule.

Für diese herausfordernde Aufgabe bringen Sie einen Hochschulabschluss (idealerweise mit Promotion) in Ingenieurs- oder Planungsdisziplinen sowie einen beruflichen und wissenschaftlichen Erfolgsausweis in einer der Fachrichtungen des Departements mit. Sie bringen Erfahrung in der Führung von Fachspezialistinnen und Fachspezialisten innerhalb einer Expertenorganisation mit und sind führungsstark und kommunikativ, verfügen über exzellente konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten sowie sehr gute mündliche und schriftliche Sprachkompetenzen in Deutsch und Englisch (Französisch von Vorteil). Sie können strategisch denken und sind in der Lage, zusammen mit Ihren Teammitgliedern langfristige Ziele zu setzen und diese zu erreichen. Zudem besitzen Sie vertiefte Kenntnisse der Hochschullandschaft Schweiz und sind idealerweise in der Ostschweiz und darüber hinaus bereits gut vernetzt.

Zu ihrem Leistungsausweis gehört erfolgreiche Unterrichtstätigkeit auf Hochschulstufe und Erfolg in der Akquise und Leitung von anwendungsorientierten Forschungsprojekten. Idealer-weise haben Sie bereits Studienangebote oder Weiterbildungsprodukte auf Tertiärstufe entwickelt und etabliert. Sie kennen die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und verstehen das Praxisumfeld des Departements.

Die OST bietet Ihnen ein interdisziplinäres, inspirierendes Arbeitsumfeld und konkurrenzfähige Arbeitsbedingungen.



Interessiert?

Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen mit dem Betreff 3488 an: info@schillingpartners.ch. Fragen richten Sie bitte an die verantwortliche Mandatsleiterin, Germaine Siegfried, unter +41 44 366 63 74 / germaine.siegfried@schillingpartners.ch.