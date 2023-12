Erfolgreiches Büro sucht Lead im Entwurf



Unsere Auftraggeberin ist ein erfolgreiches Architekturbüro an zentraler Lage in Zürich. Das Büro ist spezialisiert auf Um- und Neubauten in den Bereichen Schule, Sport, Wohnen, Gesundheit, Dienstleistungsunternehmen und Banken, auch unter komplexen denkmalpflegerischen Aspekten. Nebst hohem Gestaltungswillen und ganzheitlichem und interdisziplinärem Denken legt unsere Auftraggeberin grossen Wert auf eine positive Team Dynamik.



Als wichtige Ergänzung des Führungsteams suchen wir eine:n initiative:n und kreative:n

Leitende:n Architekt:in Entwurf/Planung

als Partner:in/Mitglied GL





Ihr Profil. Sie sind eine Persönlichkeit mit ausgeprägtem architektonischem Urteilsvermögen und hoher Kompetenz in Entwurf und Gestaltung. Ihre Ausbildung als Architekt/in ETH oder FH sowie Ihre bisherige Berufserfahrung in der Schweiz lassen Sie komplexe Projekte vom Entwurf bis zum Bauprojekt professionell und selbstständig umsetzen. Sie haben Erfahrung in der erfolgreichen Bearbeitung von Direktaufträgen, Präqualifikationen und auch Wettbewerben, und pflegen Ihr Netzwerk aktiv. Sie verfügen über ein überzeugendes, gewinnendes Auftreten gepaart mit der Fähigkeit zu konzeptionellem Denken. Das Idealalter liegt bei 35 bis rund 45 Jahren. Unsere Auftraggeberin bietet Ihnen spannende Projekte, die Sie mit viel Eigenverantwortung und dem nötigen Freiraum in einem kollegialen Team realisieren. Im Geschäftsleitungsteam sind Sie verantwortlich für den Bereich Entwurf und können Ihre Stärken und Fähigkeiten optimal einbringen. Der hohe Qualitätsstandard und der persönliche Kontakt zur Bauherrschaft garantieren eine vielseitige Tätigkeit. Wenn Sie schon immer das Gefühl hatten, mit Selbstständigkeit mehr erreichen zu können, sind Sie hier richtig. Diese Herausforderung bietet Ihnen die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt mit den Aufgaben eines selbstständigen Partners vertraut zu machen und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Sind Sie interessiert, mehr darüber zu erfahren? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns zur Vereinbarung eines persönlichen Informationsgesprächs an. Christof Willi garantiert Ihnen absolute Diskretion und freut sich, Sie kennen zu lernen. Knellwolf + Partner AG I Zürich Bern St.Margrethen I T 044 311 41 60 I christof.willi@knellwolf.com I www.knellwolf.com