Erfolgreiches Büro sucht Lead im Entwurf



Unsere Auftraggeberin, ein renommiertes Architekturbüro im Herzen Zürichs, ist spezialisiert auf Um- und Neubauten in den Bereichen Bildung, Sport, Wohnen und Dienstleistungen, oft mit denkmalpflegerischen Anforderungen. Neben exzellentem Designanspruch legt das Büro Wert auf interdisziplinäres Denken und eine positive Teamdynamik. Zur Ergänzung des Führungsteams suchen wir eine:n initiative:n und kreative:n

Ihr Profil

Sie verfügen über ausgezeichnete gestalterische Fähigkeiten und fundierte Berufserfahrung in der Schweiz. Als Architekt:in ETH oder FH mit Erfolgen bei Wettbewerben, Direktaufträgen und Präqualifikationen sind Sie bestens qualifiziert. Ihre analytischen und kommunikativen Fähigkeiten stärken langfristige Kundenbeziehungen, und Sie behalten Markttrends im Blick. Idealerweise sind Sie zwischen 35 und 45 Jahre alt und ein:e erfahrene:r Netzwerker:in.



Ihre Rolle

Als Mitglied der Geschäftsleitung verantworten Sie den Bereich Entwurf und Akquisition. Sie koordinieren die Übergänge zwischen Akquisition, Planung und Umsetzung, übernehmen die Gesamtprojektleitung und fungieren als zentrale:r Ansprechpartner:in für Bauherrschaften. Mit Ihrer Sensibilität für hochwertige Gestaltung und denkmalpflegerische Ansprüche entwickeln Sie kreative, umsetzbare Lösungen.



Unser Angebot

Das Architekturbüro bietet Ihnen Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiraum. Sie arbeiten an vielfältigen Projekten vom Entwurf bis zur Schlüsselübergabe und profitieren von direktem Bauherrenkontakt sowie hohen Qualitätsstandards.

Würden Sie gerne in einem vertraulichen Rahmen mehr zu dieser spannenden Position erfahren? Dann mailen Sie Ihr Dossier direkt an Christof A. Willi. Gerne wird er Ihnen in einem persönlichen Gespräch mehr erzählen. Wir garantieren absolute Diskretion und beraten gerne beim Übertritt.



