Aus Drei wird Eins. Die OST – Ostschweizer Fachhochschule ist die gemeinsame Weiterführung der FHS St.Gallen, HSR Rapperswil und NTB Buchs. Wir sind an den Standorten St.Gallen, Buchs und Rapperswil zu Hause, lehren auf Bachelor- und Masterstufe, bieten Weiterbildungen und Dienstleistungen an und forschen anwendungsorientiert und praxisnah. Wir sind am Puls des Lebens, in der Mitte der Gesellschaft und im Dialog mit Lehre, Forschung und Wirtschaft.



Der Bachelorstudiengang Landschaftsarchitektur ist der einzige in der Deutschschweiz und bildet seine Studierenden umfassend in allen Fachbereichen der Landschaftsarchitektur aus. Wir suchen per 1. September 2023 Sie als

Lehrbeauftragte/r für Visuelle Kommunikation (40%)

Der Studiengang Landschaftsarchitektur ist Teil des Departements Architektur, Bau, Landschaft, Raum. Als Lehrbeauftragte/r für Visuelle Kommunikation sind Sie eigenverantwortlich für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Einsätzen in der Lehre zuständig. Sie betreuen und bewerten die in den Kursen geforderten Leistungsnachweise. Ihre Aufgaben: Sie unterrichten im Herbst- und Frühjahrssemester in den Modulen Visuelle Kommunikation 1 und 2 jeweils den Kurs Raum-Perspektive-Farbe

Sie übernehmen Co-Betreuungen von Studien- und Bachelorarbeiten Ihre Qualifikation: Sie haben einen Hochschulabschluss in Architektur, Landschaftsarchitektur oder Städtebau

Sie verfügen über eine erfolgreiche mehrjährige Praxiserfahrung

Sie können hohe gestalterische Kompetenzen und breite methodische Kenntnisse nachweisen

Sie beschäftigen sich mit innovativen Entwicklungen im Bereich der visuellen Kommunikation

Sie besitzen bereits Lehrerfahrung Wir bieten: Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in interdisziplinären Lehr- und Forschungsteams an einer attraktiven Hochschule

Freiraum für Ihre persönliche Initiative sowie Unterstützung bei Ihrer fachlichen und didaktischen Weiterentwicklung

Ein dynamisches Umfeld mit moderner Infrastruktur auf dem Campus Rapperswil-Jona der OST in zentraler Lage direkt am Zürichsee und beim Bahnhof Rapperswil Haben wir Ihr Interesse geweckt und verfügen Sie über die gewünschte Qualifikation? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 24.02.2023 über unser Online-Tool (jobs-ost.ch). Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte per Mail an Peter Petschek, Studiengangleiter, peter.petschek@ost.ch