Einstieg in eine Partnerschaft



Das Aufgabengebiet unseres Auftraggebers umfasst den gesamte Projektierungs- und Realisierungsprozess in praktisch allen Sparten der Landschaftsarchitektur. Eine lange Tradition und ausgezeichnete Referenzen machen das Unternehmen interessant für umfangreiche Projekte

namhafter Auftraggeber.



Die Geschäftsleitung des mittelgrossen Unternehmens mit Sitz in Zürich hat uns beauftragt, sie bei der Regelung der Nachfolge zu unterstützen.

Was sich unser Auftraggeber wünscht ist eine Persönlichkeit mit ausgeprägtem Flair für die Gestaltung von Lebensräumen und mehrjähriger Erfahrung im Entwurf. Sie haben eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich der Landschaftsarchitektur absolviert und sind es gewohnt, Kundenwünsche verständlich und professionell umzusetzen. Sie sind führungsstark und ein verantwortungsbewusster Teamplayer. Der Umgang mit verschiedenen Anspruchsgruppen – von Bauherren über Behörden und ausführende Firmen – macht Ihnen Spass. Ausserdem haben Sie Erfahrung in der Bearbeitung von Wettbewerben.

Was Sie erwarten dürfen sind spannende Projekte, die Sie mit viel Eigenverantwortung und Freiraum in einem kollegialen Umfeld realisieren. Sie können Ihre Stärken optimal einbringen und schätzen die Kreativität in einem kleineren Team. Wenn Sie schon immer das Gefühl hatten, mit Selbständigkeit mehr erreichen zu können, sind Sie hier richtig. Bewährte Bürostrukturen sowie vielschichtige Referenzen und Aufträge bieten die ideale Ausgangslage, um in die unternehmerische Verantwortung hineinzuwachsen.

Sind Sie interessiert, mehr darüber zu erfahren? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Christof Willi oder rufen Sie uns für weitere Informationen an. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion und freuen uns, Sie kennen zu lernen.

KNELLWOLF + PARTNER AG

Zürich – St. Margrethen - Bern

T 044 311 41 60

christof.willi@knellwolf.com

www.knellwolf.com