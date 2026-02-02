Die Abteilung Kultur Basel-Stadt sucht per 01. August 2026 oder nach Vereinbarung eine Fachperson für die

Abteilung Kultur Basel-Stadt (Website)

Ihre Aufgaben

Interessen vertreten: Sie unterstützen die Abteilungsleitung bei der Planung und Begleitung von Neubau- & Sanierungsprojekten im Kulturbereich und vertreten die Bedürfnisse der betroffenen Institutionen in den interdepartemental zusammengesetzten Projektleitungssitzungen.

Projekte begleiten: Ihnen obliegt die selbständige Bearbeitung wichtiger Teile von Neubau- & Sanierungsprojekten, insbesondere die Entwicklung und Kontrolle betrieblicher, organisatorischer und kulturspezifischer Anforderungen der betroffenen Institutionen.

Beratung sicherstellen: Sie beraten und unterstützen die Dienststellen der Abteilung Kultur sowie geförderte Institutionen mit Bauvorhaben fachlich. In den Förderbereichen Produktionsräume und Kunstprojekte im Stadtraum bringen Sie Ihre Expertise gegenüber Kolleg*innen ein.

Nutzungskonzept mitentwickeln: Sie arbeiten an der Entwicklung der jeweiligen Nutzungsstudien (betriebswirtschaftliche Planung, inhaltliche Konzeption) für die Institutionen mit und verantworten dabei die baulich-betrieblichen Zusammenhänge.

Massnahmen planen: Weiter sind Sie für die Termin- und Ressourcenplanung sowie deren Überwachung in Teilprojekten zuständig und bereiten strukturell und personell notwendige Massnahmen im Zusammenhang mit den Betriebskonzepten vor.

Ihr Profil

Erfahrung: Sie sind eine ausgewiesene Fachperson mit mehrjähriger Erfahrung im Projektmanagement von grossen Bauprojekten, vorzugsweise im Kulturbereich. Sie interessieren sich sowohl für die Basler Museen als auch für Verwaltungsabläufe & politische Prozesse.

Persönlichkeit: Sie arbeiten strukturiert und mit Weitblick, sind eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit und suchen zielorientiert Lösungen. Zudem verfügen Sie über ein gutes betriebswirtschaftliches Verständnis.

Ausbildung: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Betriebswirtschaft, Bauplanung/Ingenieurwesen oder Architektur. Abschlüsse in verwandten Fachrichtungen werden bei entsprechender Berufserfahrung gleichwertig berücksichtigt.

Sprache: Sie sind verhandlungssicher und kommunizieren mündlich und schriftlich sowohl professionell als auch zugewandt (DE/EN). Komplexe Inhalte können Sie leicht verständlich und adressatengerecht vermitteln.

Einblick in unsere Arbeit

Die Abteilung Kultur des Präsidialdepartements von Basel-Stadt ist mit ihren sieben Dienststellen zuständig für die kantonale Kulturförderung. Sie unterstützt kulturelle Institutionen und Projekte sowie freischaffende Künstlerinnen und Künstler und fördert professionelles Kulturschaffen sowie die Kulturvermittlung aus allen Sparten. Dabei orientiert sie sich an den Schwerpunkten der Kulturpolitik des Regierungsrates. Die vielseitigen Arbeiten der Abteilung Kultur dienen einem lebenswerten Basel mit vielfältigem Kulturschaffen.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Verantwortung in einem kulturell vielseitigen und politischen Umfeld. Es erwartet Sie die Mitarbeit in einem kompetenten und kollegialen Team, das sich für die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für das vielfältige Kulturschaffen im Kanton Basel-Stadt einsetzt. In dieser Funktion wirken Sie aktiv an der Umsetzung kulturpolitischer Zielsetzungen mit und unterstützen die Weiterentwicklung einer vielfältigen und zukunftsfähigen kulturellen Infrastruktur im Kanton Basel-Stadt.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis 8. März 2026 über diesen Link.

Ihr Kontakt

Fragen zur Funktion

Katrin Grögel

Leiterin Abteilung Kultur

Tel. +41 61 267 40 22

Fragen zu Ihrer Bewerbung

Livia Möckli

Projektleitung Stab / Assistenz Abteilungsleitung

Tel. +41 61 267 43 16