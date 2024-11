Zürichs Zukunft, dafür setzen wir uns ein.



Das Amt für Städtebau erarbeitet Grundlagen für die bauliche Zukunft Zürichs, entwickelt städtebauliche Strategien zur räumlichen Entwicklung und koordiniert Planungen für eine lebenswerte, urbane Stadt. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Zürich sich verändern und wachsen kann. Hohe städtebauliche und architektonische Qualität ist unser Ziel.



Für den Fachbereich Architektur suchen wir per 1. Januar 2025 oder nach Vereinbarung für 12 Monate eine Persönlichkeit mit Potenzial als

Ihre Aufgaben:

Sie helfen in der Beratung von Architekt*innen, Bauherrschaften und Projektentwickler*innen bei Bauprojekten mit.

Sie unterstützen bei der Beurteilung von Projekten hinsichtlich ihrer städtebaulichen und architektonischen Qualität.

Sie verfassen schriftliche Stellungnahmen im Rahmen des Bewilligungsverfahrens.

Sie unterstützen bei der Vorbereitung der Geschäfte des Baukollegiums.

Sie leisten Support bei der Begleitung von privaten und städtischen Wettbewerben sowie Machbarkeitsstudien.

Sie erarbeiten Arbeitshilfen und Leitfäden zu architektonischen und städtebaulichen Fragestellungen.

Sie bringen mit:

Erfolgreich absolviertes Bachelor-/oder Masterstudium in Architektur und/oder Städtebau

Urteilsfähigkeit in städtebaulichen und architektonischen Belangen

Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, sich rasch in neue Themen einzuarbeiten

Sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit

Motivation, sich für die Anliegen der Stadt Zürich zu engagieren und die Funktionsweise der Verwaltung kennenzulernen

Engagierte, kommunikative und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit

Wir bieten Ihnen:

Es erwarten Sie ein lehrreiches Praktikum in einem dynamischen Umfeld, vielseitige Tätigkeiten in der Architekturberatung einer öffentlichen Verwaltung und spannende Einblicke in das Baubewilligungsverfahren der Stadt Zürich. Ausserdem werden Sie Teil der Community für Hochschulpraktikant*innen der Stadt Zürich, profitieren von attraktiven Anstellungsbedingungen, guten Sozialleistungen, gezielten internen Aus- und Weiterbildungen, flexiblen Arbeitsformen, sowie einem zentral gelegenen Arbeitsplatz.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre komplette Online-Bewerbung. Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Herr Gian-Marco Jenatsch, Leiter Architektur, Tel. 044 412 20 99.

Informationen zum Amt für Städtebau finden Sie unter: www.stadt-zuerich.ch/hochbau