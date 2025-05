Die Wissens- und Diskussionsplattform SBCZ (Schweizer Baumuster-Centrale Zürich) für alle Akteur:innen des Bauwesens kuratieren, betreiben und entwickeln. Damit leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Schweizer Baukultur bezüglich Nachhaltigkeit, Oekologie, Sozialverträglichkeit, Gestaltung und Erbe.



Die SBCZ wurde 1935 auf Initiative des Bundes Schweizer Architekten (BSA) als Genossenschaft gegründet, mit dem Zweck, für Planende eine ständige Baumaterial- und Baumuster-Ausstellung zu betreiben. Die Mitglieder der Genossenschaft und der Verwaltungsrat aus Forschung, Lehre, Planung und Industrie unterstützen die SBCZ bei ihrer Aufgabe als Informationsforum für alle Akteure im Bauwesen. Mit rund 140 Unternehmen, Planungsbüros und Einzelpersonen ist die Genossenschaft stark in der Schweizer Bauindustrie verankert.



Im Zuge einer Nachfolgeplanung suchen wir eine engagierte und visionäre Persönlichkeit als

In dieser verantwortungsvollen Rolle übernehmen Sie die operative Leitung der SBCZ und entwickeln als Sparring-Partner des Verwaltungsrates Strategien und Ziele mit. Mit sozialer Kompetenz und einem wertschätzenden Führungsstil leiten und entwickeln Sie ein Team von rund fünf Mitarbeitenden. Sie füllen die neuen Räumlichkeiten mit Leben und gestalten die Geschäftsstelle zukunftsorientiert weiter. Mit unternehmerischem Geschick betreuen Sie bestehende Genossenschafter:innen und Partner:innen, stärken deren Präsenz und gewinnen gezielt neue Mitglieder:innen zur Erweiterung unserer Sammlung. Durch kuratierte Inhalte wie Veranstaltungen, Ausstellungen, Sammlungen und Beiträge schaffen Sie für Besucher:innen der SBCZ einen echten Mehrwert. Als kompetente:r Ansprechpartner:in beraten Sie Planer:innen, Bauherr:innen, Studierende und weitere Interessierte individuell und umfassend.

Wir wenden uns an eine kommunikative, initiative und verantwortungsbewusste Macher-Persönlichkeit. Sie verfügen über ausgeprägte Leadership-Kompetenzen und bringen idealerweise einen Hintergrund in Planung, Gestaltung oder Bauwesen mit – vorzugsweise durch ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium in Architektur oder Verwandtes.

Ihre solide Finanzkompetenz kombiniert mit Erfahrungen in den Bereichen Marketing, Verkauf oder Ausstellungsgestaltung runden Ihr Profil ab. Ein starker Bezug zur Schweizer Baubranche sowie eine gewinnende, offene Art im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen zeichnen Sie aus. Dank Ihrer fundierten Praxiserfahrung kennen Sie die aktuellen und künftigen Herausforderungen im Bauwesen und mit Ihrer geschickten Beziehungspflege entwickeln Sie die SBCZ weiter.

Möchten Sie die Genossenschaft mit Eigenverantwortung und Gestaltungsfreude leiten und sowohl Mitglieder:innen als auch Ihr Team sicher durch unterschiedliche Situationen führen? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis spätestens 27. Juni 2025 per E-Mail an bewerbungen@baumuster.ch.

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne unser Verwaltungsratspräsident, Daniel Küchler, unter Mobil-Nr. +41 79 638 72 73 zur Verfügung.

Die Interviews finden voraussichtlich vom 7.-11.7. (online) und 14.-18.7.2025 (Zürich) statt.